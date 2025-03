Il ne viendrait à personne l’idée d’investir dans une voiture électrique à la vocation familiale dont les batteries ne permettraient pas de réaliser de longs trajets de manière confortable. Voilà sans doute pourquoi il n’existe actuellement aucune grosse voiture électrique chez nous qui ne soit pas équipée de batteries à la taille conséquente.

Mais en Chine, la clientèle se comporte différemment : là-bas, des constructeurs comme BYD n’hésitent pas à proposer de grands modèles équipés de batteries de petite taille. La preuve avec les nouvelles Qin L et Seal 06, deux berlines de taille conséquente (4,72 mètres de long tout de même, c’est plus gros qu’une Tesla Model 3), qui se contentent d’accumulateurs à la taille très faible : 46,08 ou 56,6 kWh au choix, des capacités de batteries qu’on trouve chez nous plutôt sur des citadines ou des compactes.

A titre de comparaison, par exemple, une Citroën ë-C3 possède des batteries d’une capacité brute de 44 kWh. Une Renault 5 E-Tech monte jusqu’à 50 kWh. A l’inverse, la Tesla Model 3 ne descend pas sous les 60 KWh bruts (chiffres non officiels).

Moins de 200 km dans la vraie vie ?

La Byd Seal 06 se contente d’un moteur de 149 chevaux dans sa version de base. Elle revendique 470 kilomètres d’autonomie maximale avec ces accumulateurs de 46,08 kWh, mais d’après le cycle d’homologation chinois réputé encore plus optimiste que le nôtre. Dans la vraie vie, cette berline électrique n'arrivera probablement pas à dépasser les 200 kilomètres sur une seule charge en voyage. Chez nous, ces chiffres seraient probablement rédhibitoires pour la clientèle.

Mais à ce prix…

Sauf que ces berlines électriques n’ont rien à voir avec le coût des modèles européens. On ne connaît pas encore le tarif des BYD Seal 06 et Qin L, mais on parle d’un prix de base situé aux environs des 100 000 yuans seulement soit l'équivalent de 12 628 euros ! Effectivement, à ces niveaux (merci les aides publiques énormes en Chine, pourquoi se priver de rouler dans une grosse berline bien équipée quand on n’a besoin que d’une citadine ?