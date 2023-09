BYD Seal : elle a de quoi faire mal. En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

Depuis sa sortie, la Tesla Model 3 est la berline électrique étalon sur le segment. Cette BYD Seal changera-t-elle la donne ? Il est encore trop tôt pour le savoir, mais cette berline présente des avantages non négligeables.

Il y a tout d’abord son design. S’il ne révolutionne pas le genre, les proportions sont justes et les lignes douces, mêlant la sportivité et un certain classicisme. Cependant, c’est ce qui se cache sous cette carrosserie qui attire notre attention. Deux versions sont proposées, la première est une deux roues motrices dont la machine électrique développe 230 kW (soit 313 ch), la seconde cumule deux moteurs pour atteindre 390 kW (soit 530 ch). Avec cette dernière, la Seal abat le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, un chiffre que la marque est fière d’afficher sur le coffre !

Ce n’est pas tout puisque la batterie forte de 82 kWh permet à cette longue berline (4,80 m de long) de parcourir jusqu’à 570 km sur le cycle WLTP. En revanche, la puissance de charge n’a rien d’exceptionnel avec 150 kW.

Dans l’habitacle, le style est moins épuré qu’à l’extérieur. L’ensemble paraît même un peu compliqué, mais il est construit avec soin. Les matériaux employés sont de qualité et les assemblages sérieux. Le conducteur fait face à un écran d’une taille raisonnable, tandis que celui du centre est au format XXL avec 15,6 pouces. Ce dernier peut pivoter pour se positionner au choix à la verticale ou à l’horizontale.

Les passagers arrière n’auront pas de quoi se plaindre. Grâce à l’empattement de 2,92 m, l’espace pour les jambes y est royal ! De plus, ils profiteront d’une grande luminosité via le vaste toit vitré. Quant au coffre, sa capacité de 455 litres est moyenne pour un véhicule d’une telle longueur.

Sur le papier, cette Seal possède de sérieux atouts pour convaincre. Surtout, son prix est attractif puisque la version de base s’affiche à 46 990 €. La déclinaison de pointe avec ses 530 ch n’est pas beaucoup plus chère : 49 990 €.

Pour sa part, la Tesla Model 3 débute à 42 990 € pour culminer à 50 990 €. La guerre semble déclarée face à l'américaine. De son côté, la BMW i4 ne peut suivre la cadance avec un prix de base de 57 550 €.

Avec ses Dolphin et Seal, qui se traduisent par dauphin et phoque, la marque BYD accentue la communication de son design en faisant référence au monde marin. Un choix assumé qui ne saute pas forcément aux yeux au premier abord.