Byton : faillite d'un ancien espoir chinois de l'automobile électrique

Une introduction en fanfare au CES de Las Vegas 2018. Des fonds et une technologie chinoise, mais de grands noms de l’industrie automobile européenne et même de Tesla à des postes stratégiques de la marque. Voilà l’acte de naissance de Byton, un nouveau constructeur de voitures électriques promis à un avenir radieux à la fin de la dernière décennie.

Mais rien ne s’est passé comme prévu depuis pour la marque basée à Nanjing en Chine et dotée d’antennes à Munich en Allemagne et Santa Clara aux Etats-Unis. Frappée de plein fouet par la crise du covid-19, la marque devait développer le M-Byte, son premier modèle de série. Byton a également dévoilé dès 2018 le K-Byte concept, préfigurant une grande berline électrique. Mais les fonds ont tout de suite manqué pour assurer ce développement et malgré le soutien de Foxconn, jamais Byton n’a depuis réussi à assurer la mise au point de ses voitures et organiser sa production.

La fin

Résultat, Byton met officiellement la clé sous la porte suite au lancement d’une procédure de mise en faillite en Chine. Rappelons que d’autres start-ups sont toujours en danger actuellement dans le monde merveilleux et impitoyable des nouveaux constructeurs automobiles. Pendant qu'Aiways tutoie la faillite, Nio, Lucid ou même Rivian ne sont pas encore en sécurité et même certains grands groupes chinois ayant réalisé des investissements colossaux vont devoir vite les rentabiliser. Tout les nouveaux acteurs de l'automobile rêvent d'un parcours à la Tesla, cette marque qui a cotoyé la faillite pendant des années avant de devenir l'une des références mondiales de l'automobile et d'arriver jusqu'à commercialiser la voiture la plus vendue au monde sur les premiers mois de l'année 2023. Mais dans un marché automobile électrique où la concurrence est déjà féroce, assurer la viabilité à long terme de ces startups relève du tour de force.