Le Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue au monde !

L’annonce avait fait un peu jaser à l’époque. L’année dernière, Elon Musk profitait d’une conférence pour parier que le Tesla Model Y deviendrait la voiture la plus vendue au monde dès l’année 2023. Le SUV électrique américain a terminé l’année 2022 en troisième ou en quatrième position des meilleures ventes mondiales, selon le système de comptage. Et d’après les chiffres fournis par Jato dynamics aux journalistes Américains de Motor1, l’auto est encore montée en puissance depuis. Au point de devenir la voiture la plus vendue au monde sur le premier trimestre de l’année 2023 !

D’après Jato Dynamics, pas moins de 267 200 Tesla Model Y auraient été vendus sur le premier trimestre 2023 dans le monde. Un chiffre qui placerait le SUV juste devant la Toyota Corolla (256 400 exemplaires vendus), le Hilux (214 700 unités), le Rav4 (211 000) et la Camry (166 200). Il devancerait ainsi quatre modèles Toyota !

Une première historique

C’est donc la première fois qu’une voiture électrique se retrouve en position de devenir la voiture la plus vendue au monde. Les prédictions d’Elon Musk se vérifient effectivement, à condition que les chiffres de vente gardent cette tendance sur l’ensemble de l’année 2023. Mais en raison de l’augmentation récente des rythmes de production du Model Y, le modèle est vraiment bien parti pour s’imposer à cette place. L’année dernière, c’est la Toyota Corolla ou le SUV Rav4 qui ont été les modèles les plus vendus au monde (selon le comptage réalisé par Car Industry Analysis ou celui de Focus2Move).