On ne sait plus trop quelle est la voiture la plus vendue au monde

Les prévisions d’Elon Musk pourraient-elles se valider dès l’année 2023 ? Le patron de Tesla prédisait il y a deux ans que son SUV Model Y deviendrait la voiture la plus vendue au monde d’ici l’année 2023. Au mois de janvier, les chiffres de Focus2move plaçaient le SUV électrique à la quatrième place des meilleures ventes de la planète sur l’année 2022. Mais les données de Car Industry Analysis, compilant les chiffres de ventes de 152 pays du globe, contredisent celles de Focus2Move. Alors que ces derniers sacraient la Toyota Corolla comme le véhicule le plus vendu l’année dernière, ceux de Car Industry Analysis placent le Rav4 en tête avec 1 015 700 exemplaires vendus (en baisse de 10% par rapport au même classement en 2021).

La Toyota Corolla y est seconde, avec 991 600 exemplaires écoulés (en baisse de 10%). Mais dans le classement de Car Industry Analysis, c’est le Tesla Model Y qui monte sur la troisième marche du podium avec ses 747 500 unités livrées. Soit une hausse spectaculaire de 91% en un an, sachant que le véhicule démarrait sa carrière commerciale en 2021. Qui a raison entre Car Industry Analysis et Focus2Move ? Ces derniers revendiquent des données issues de « 162 pays différents » soit 10 de plus que celles de Car Industry Analysis. Les chiffres des deux organismes sont assez proches, sauf pour le Ford F-150 qui termine sur le podium dans ceux de Focus2Move mais glisse à la neuvième position dans le classement de Car Industry Analysis.

La première marche en 2023 pour le Tesla Model Y ?

Alors que les ventes du Toyota Rav4 et de la Corolla sont en baisse, celles du Model Y devraient encore progresser en 2023 grâce à l’augmentation du rythme de production dans les usines chinoises, européennes et américaines. Théoriquement, il est donc possible que le SUV électrique passe en tête du classement mondial dès cette année. En attendant, difficile de savoir quelle est vraiment la voiture la plus vendue de 2022 avec de tels chiffres contradictoires…