Le Tesla Model Y au pied du podium mondial des autos les plus vendues en 2022

Dans ses prévisions données l’été dernier, Elon Musk affirmait que le Tesla Model Y deviendrait la voiture la plus vendue dans le monde dès l’année 2023. Alors que les analystes de Focus2Move viennent de donner leur classement des autos les plus vendues en 2022 sur la planète, les données montrent en tout cas que le SUV électrique américain se positionne désormais comme l’une des autos neuves les plus répandues dans le globe.

Alors que le Toyota Rav4 s’était imposé en 2021 selon les chiffres de CarIndustryAnalysis, c’est la compacte Corolla qui l’emporte sur cette dernière année 2022 d’après les données de Focus2Move avec 1,12 million d’autos écoulées. Elle avoue une baisse de 2,2% par rapport à 2021, mais le Rav4 est lui en recul de 13,8% avec « seulement » 869 955 exemplaires vendus. Toujours dominateur du marché européen, le Ford F-150 reste troisième dans le monde (786 757 unités à -8,8%), devant le Tesla Model Y. En hausse de 88,3% par rapport à 2021, le SUV électrique effectue une percée impressionnante avec 758 605 unités vendues en 2022. La Toyota Carmy est cinquième (675 272 autos, -3%), la Tesla Model 3 sixième (595 747 unités, +4,3%). Le Chevrolet Silverado, le Toyota Hilux et le Hyundai Tucson complètent le haut du classement.

Une voiture électrique en tête en 2023 ?

Ces derniers mois, on a constaté une baisse de la croissance de Tesla dans le monde par rapport à sa progression spectaculaire depuis 2018. Mais grâce à une stratégie commercialise agressive et une capacité de production augmentée, la prévision d’Elon Musk se vérifie-t-elle cette année 2023 ? Rendez-vous au début de l’année prochaine pour compter les ventes.