Tesla numéro 1 du premium dès 2023 ?

Sur le plan symbolique, voir Tesla passer devant Mercedes-Benz et BMW après seulement une grosse décennie d'existence constituerait un sacré achèvement. Mais au rythme où vont les choses, une telle éventualité ne paraît pas si ubuesque que ça. Après avoir commercialisé son premier modèle de grande série en 2012 (la Model S), les ventes de Tesla n'ont véritablement explosé qu'avec l'arrivée de la Model 3 en 2018. De 499 550 unités en 2020, le niveau des ventes a doublé pour frôler le million de voitures en 2021 grâce au développement des capacités de production de Tesla dans le monde et l'arrivée du nouveau SUV familial Model Y. Dans un marché plus que jamais rompu aux crossovers, ce dernier doit vite devenir la Tesla la plus vendue au monde. En Europe, il fait d'ailleurs déjà mieux que la Model 3 avec 46 937 exemplaires écoulés entre janvier et la fin du mois de juillet 2022 contre 40 928 Model 3 sur la même période. Déjà au niveau des ventes du SUV premium allemand le plus vendu sur le Vieux Continent (le Mercedes GLC et ses 47 183 unités), il va encore progresser grâce à l'accélération de la production dans l'usine de Tesla à Berlin.

Car jusqu'à cet été, l'usine de Gruenheide près de la capitale allemande ne sortait que 1000 Model Y par semaine, fonctionnant à seulement un dixième des capacités totales. Or d'après les journalistes d'Automobilwoche, ce rythme de production vient d'augmenter. Tesla prévoit d'arriver à 5000 voitures par semaine d'ici le premier quart de l'année 2023 et ces objectifs de hausse de la production concernent aussi la nouvelle usine du Texas. Si bien que le constructeur américain table désormais sur une production annuelle fixée à environ deux millions de voitures...dès 2023 ! Si Tesla atteint cet objectif, il y aura donc match avec Mercedes et BMW pour devenir le numéro 1 mondial du premium (même si cette qualification « premium » est régulièrement discutée dans les colonnes de nos commentaires). Rappelons qu'en 2021, BMW a écoulé 2,21 millions de voitures dans le monde juste devant Mercedes (2,05 millions) et Audi (1,68 million). La course sera probablement serrée mais sachant que Tesla pourra aussi compter sur ses Model S et Model X restylés ainsi que sur l'arrivée du Cybertruck en 2023, la marque d'Elon Musk a toutes ses chances. Surtout qu'aux Etats-Unis, Tesla est déjà devant toutes les marques premium en 2022.

Tesla Model Y, voiture la plus vendue au monde en 2023 ?

Le développement de Tesla en 2022 et 2023 doit évidemment passer avant tout par le succès du nouveau Model Y. Comme dit plus haut, ses premiers chiffres de vente sont excellents et l'arrivée en Europe il y a quelques jours d'une version plus accessible à moins de 50 000€ va encore lui faciliter les choses. Au point d'en faire la voiture la plus vendue au monde dès 2023 ? C'était la prévision un peu folle d'Elon Musk l'année dernière, qui ne semble plus si fantasque avec les résultats actuels du Model Y et l'augmentation à venir de sa production. Pour arriver à cette position, il lui faudra se vendre à plus d'un million d'exemplaires en 2023 (en 2022, le Toyota Rav4 s'est écoulé à 1,13 million d'unités). Si les perturbations en Chine liées aux épidémies de covid-19 ne paralysent pas trop les usines du pays et que Tesla se débrouille bien avec la pénurie de semi-conducteurs, la marque peut théoriquement y arriver. Pour l'objectif à long terme d'Elon Musk, qui vise 20 millions d'exemplaires par an soit le double du leader Toyota actuellement, on va quand même attendre quelques années de plus...