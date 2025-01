C'est déjà la fin de l'Audi Q8 e-tron électrique

L’Audi e-tron était arrivé en 2019, à un moment où les constructeurs premium allemands lançaient enfin leurs premiers modèles électriques grand public en réponse au succès commercial de la Tesla Model S. Comme le Mercedes EQC et le BMW iX3, cet Audi e-tron a peiné à trouver son public à cause d’un groupe motopropulseur électrique aux capacités de charge et à l’autonomie moyennes pour un prix quand même très élevé.

Lors de son restylage au début de l’année 2023, l’Audi e-tron était devenu Q8 e-tron en améliorant son groupe motopropulseur tout en augmentant la taille de ses batteries. Mais ces améliorations n’avaient pas suffi pour atteindre de gros niveaux de vente. Alors que les Q4 e-tron et récents Q6 e-tron plaisent davantage à la clientèle, ce Q8 E-tron disparaît donc déjà alors que le constructeur allemand ferme définitivement son usine belge de Bruxelles.

Il reste des modèles disponibles en stock

A noter qu’il reste des exemplaires disponibles en stock dans le réseau d’Audi France, mais il n’est plus possible d’en commander un « sur-mesure ». La fermeture de l’usine de Bruxelles mettra au chômage un peu moins de 3 000 employés et d’autres sites de production du groupe Volkswagen doivent bientôt subir le même sort. Pour ces derniers, les emplois pourraient cependant être sauvegardés dans le cas d’un rachat des installations par des constructeurs chinois désireux de fabriquer leurs voitures en Europe.