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Mercedes Clk

Elle arrive en collection

C’est fou qu’on ait oublié ce performant coupé Mercedes à moteur V8…

Dans Rétro / Youngtimer

Stéphane Schlesinger

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Compact mais doté d’un V8 puissant, le Mercedes CLK 430 a de quoi en étonner plus d’un par son punch. Solide et fiable, il n’est pourtant pas très cher. Un youngtimer original à mettre de côté sans attendre.

C’est fou qu’on ait oublié ce performant coupé Mercedes à moteur V8…

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Sa carrière fut courte. Est-ce pour cela que le Mercedes CLK de première génération, codé C208, a si peu marqué les esprits ? En tout cas, il s'agit du plus petit coupé que la marque a présenté depuis la seconde guerre mondiale, ce qui ne l'empêche pas de se doter de gros moteurs. En particulier le V8 4,3 l adopté en 1998 dans sa version 430, qui le rend très rapide. Toutefois, cette version huppée sera éclipsée dès 1999 par la plus sportive (et voyante) 55 AMG, ce qui en fait une voiture de connaisseur. Pas si courant sur le marché, le Clk 430 incarne une période précise où Mercedes renouvelait son design, et avec sa formule petite caisse/gros V8 atmo, il délivre un grand agrément, et un son qui bientôt appartiendra au passé. 

Beaucoup d'études ont été produites par Michael Fink and Peter Pfeiffer, sous la direction de Bruno Sacco, pour arriver au design final de la Mercedes CLK.
Beaucoup d'études ont été produites par Michael Fink and Peter Pfeiffer, sous la direction de Bruno Sacco, pour arriver au design final de la Mercedes CLK.

A l’orée des années 90, Mercedes change tout. Certes, le prix de revient entre plus en compte que jamais, mais cette sagesse budgétaire aura pour corollaire une gamme qui va se développer comme jamais. Et notamment vers le bas. C’est ainsi qu’en 1996 nait le  SLK alors que 1997 verra l’arrivée de deux modèles, les plus petits jamais produits par  Mercedes dans leur segment : d’un côté la Classe A (oui, celle qui se retourne lors du test de l’élan), de l’autre le CLK.

En 1993, le concept Mercedes Coupé annonce le CLK avec quatre ans d'avance. Le modèle final sera plus fin mais perdra le toit transparent.
En 1993, le concept Mercedes Coupé annonce le CLK avec quatre ans d'avance. Le modèle final sera plus fin mais perdra le toit transparent.

Ce dernier est un coupé, oui, mais plus court que jamais, d’ailleurs c’est ce que signifie son nom : Coupé Leicht Kurtz. Contrairement au  C124 dont il prend le relai à plus d’un an de distance, il dérive du modèle d’appel du constructeur : la Classe C. Ce qui n’a rien d’une honte car celle-ci propose une base technique sophistiquée : propulsion, double triangulation avant et train arrière multibras.

En mai 1997, le coupé Mercedes CLK est commercialisé en Europe, après avoir été présenté en janvier au salon de Detroit.
En mai 1997, le coupé Mercedes CLK est commercialisé en Europe, après avoir été présenté en janvier au salon de Detroit.

Là-dessus, les designers de Bruno Sacco tracent une ligne dynamique, aux traits plongeant vers l’avant, qui s’orne de quatre projecteurs comme sur la Classe E W210, histoire de se donner l’air de dériver d’un modèle supérieur. Codé C208, le coupé est d’abord présenté en janvier 1997 au salon de Detroit, puis commercialisé en mai en Europe. Mais son fleuron se contente alors d’un V6.

Profil pur et équilibré pour le Mercedes CLK C208, mais son Cx de 0.32 n'a rien d'exceptionnel en 1998.
Profil pur et équilibré pour le Mercedes CLK C208, mais son Cx de 0.32 n'a rien d'exceptionnel en 1998.

Pour le V8, il faut attendre 1998, et ça en vaut la peine car ce bloc de 4,3 l, attelé à une boîte 5 automatique, développe 279 ch, grâce à ses 24 soupapes et ses deux arbres à cames en tête. Une belle cavalerie qui catapulte les 1 555 kg de l’allemande à 100 km/h en 6,4 s tout en lui faisant atteindre les 250 km/h. Suffisant. Pas plus mal pour une bête facturée 374 000 F, soit 88 200 € actuels selon l'Insee. Tout de même !

La version 430 du coupé CLK, mue par un V8, apparaitra en 1998.
La version 430 du coupé CLK, mue par un V8, apparaitra en 1998.

A ce prix, le 430 offre heureusement un équipement riche : clim auto bizone, sellerie cuir à réglages électriques, banquette rabattable, régulateur de vitesse, antipatinage, sono, jantes en alliage… Il y a même un amplificateur de freinage BAS, un des premiers de la production. Deux présentations sont proposées : Sport et Elegance.

En 1998, le CLK perd son toit dur au profit d'une capote électrique dans sa nouvelle version cabriolet. Là encore, le V8 n'est pas disponible de suite.
En 1998, le CLK perd son toit dur au profit d'une capote électrique dans sa nouvelle version cabriolet. Là encore, le V8 n'est pas disponible de suite.

En 1999, le CLK bénéficie d’un léger restylage, qui s’accompagne du montage en série de l’ESP, alors que le cabriolet dévoilé en 1998 peut désormais s’associer au V8. En 2002, le coupé CLK C208 finit sa carrière (2003 pour le cabriolet), remplacé qu’il est par le C209. 22 660 coupés et 20 467 cabriolets ont été produits. Un score intéressant pour un véhicule de niche cher et produit durant cinq ans seulement.

Fin 1999, le Mercedes CLK bénéficie d'un léger restylage touchant aux boucliers et aux bas de caisse. L'ESP est désormais de série.
Fin 1999, le Mercedes CLK bénéficie d'un léger restylage touchant aux boucliers et aux bas de caisse. L'ESP est désormais de série.

Combien ça coûte ?

Etonnamment peu cher. Comptez 7 500 € pour un beau coupé aux alentours de 200 000 km, alors qu’il faudra passer les 12 000 € pour rester sous les 150 000 km et environ 16 000 € à moins de 100 000 km. Le cabriolet coûte environ 1 000 € supplémentaires. Ces prix pourront nettement varier en fonction de la configurations (les options sont nombreuses), de l’état et de l’historique du véhicule.

Le cabriolet CLK est lui aussi restylé en 1999, et cette fois, il a droit au V8 4,3 l.
Le cabriolet CLK est lui aussi restylé en 1999, et cette fois, il a droit au V8 4,3 l.

Quelle version choisir ?

Ce sera d’abord l’état qui comptera, ensuite, une version restylée pourra être plus intéressante car elle propose l’ESP de série : un plus sécuritaire indéniable.

Le restylage de 1999 ne modifie guère l'arrière du Mercedes CLK, qui voit ses bas de bouclier peints. Ce qui alourdit inutilement la ligne...
Le restylage de 1999 ne modifie guère l'arrière du Mercedes CLK, qui voit ses bas de bouclier peints. Ce qui alourdit inutilement la ligne...

Les versions collector

Toutes, si elles sont en très bel état. Des facteurs de rareté comme un faible kilométrage et des coloris originaux seront des plus.

Le V8 M113 du Mercedes CLK 430 est du genre indestructible. En revanche, l'électronique et la corrosion constituent des points faibles.
Le V8 M113 du Mercedes CLK 430 est du genre indestructible. En revanche, l'électronique et la corrosion constituent des points faibles.

Que surveiller ?

Le V8 M113 du CLK 430 est un moteur increvable, s’il a été correctement entretenu. A partir de 200 000 km on surveillera la chaîne de distribution double, alors que les fuites d’huile aux joints de couvre-culasse sont monnaie courante (rien de grave). Pour sa part, la boîte est, elle aussi, très robuste, si elle a été vidangée tous les 60 000 km.

Les trains roulants vieillissent convenablement (à vérifier car ils comportent beaucoup de silentblocs), alors que l’habitacle est solidement assemblé. Alors, zéro défaut, ce CLK. Pas tout à fait. L’électronique peut poser pas mal de soucis dans l’habitacle, si le boîtier SAM qui gère les fonctions de confort est défectueux.

Ensuite, la rouille peut faire de gros dégâts : examinez bien les bas de caisse et les passages de roue. Enfin, sur le cabriolet, assurez-vous bien du fonctionnement de la capote électrique : les fuites sur son système électro-hydraulique. Notez par ailleurs que les pièces spécifiques de carrosserie ne sont pas forcément simples à trouver, d’autant que Mercedes ne les refabrique pas.

Sécurité, confort et performances caractérisent le Mercedes CLK 430 sur route, joli son du moteur en prime. Mais le comportement manque de vivacité.
Sécurité, confort et performances caractérisent le Mercedes CLK 430 sur route, joli son du moteur en prime. Mais le comportement manque de vivacité.

Sur la route

C’est marrant, dans un CLK de 1998, on retrouve un peu de l’ambiance Mercedes de la décennie précédente. Compteurs, commodo et poignées épais, frein de stationnement à pied… La finition ne vaut toutefois pas celle d’une C124, mais elle reste de belle qualité. Et ici, le volant se règle en hauteur comme en profondeur : tant mieux pour la position de conduite, même si le siège est bien ferme.

Belle présentation et finition sérieuse à bord du Mercedes CLK 430. Et l'équipement se révèle plutôt complet ! Mais les sièges sont un peu durs.
Belle présentation et finition sérieuse à bord du Mercedes CLK 430. Et l'équipement se révèle plutôt complet ! Mais les sièges sont un peu durs.

Au démarrage, c’est un grand silence. Mais dès qu’on accélère un peu, le grondement du V8 se fait entendre. Et celui-ci a du punch à revendre : toujours réactif, il semble ne jamais s’essouffler, passant les 6 000 tr/min dans un bien joli son. La boîte 5, douce mais un peu lente, le seconde bien. Côté dynamique, c’est du pur Mercedes. Au début, on ne sent pas grand-chose dans le volant, les trains roulants filtrant efficacement les aspérités. La pédale de frein est même molle !

Si les places avant du Mercedes CLK 430 sont vastes, les passagers arrière manquent vraiment d'espace pour leurs genoux. Heureusement, à 420 l, le coffre est vaste.
Si les places avant du Mercedes CLK 430 sont vastes, les passagers arrière manquent vraiment d'espace pour leurs genoux. Heureusement, à 420 l, le coffre est vaste.

Puis, plus on va vite, plus on se rend compte que le châssis est équilibré et rigoureux, malgré un roulis trop important. En clair, le CLK est sûr et plutôt efficace. Ajoutons que contrairement aux premières impressions, le freinage est efficace. Enfin, la consommation demeure raisonnable, à 11 l/100 km en moyenne.

 

L’alternative youngtimer

Mercedes-Benz 300/320 CE (1987 – 1997)

Grande pureté de lignes pour la Mercedes 300 CE C124, ici en 1987. Et quelle superbe qualité de fabrication !
Grande pureté de lignes pour la Mercedes 300 CE C124, ici en 1987. Et quelle superbe qualité de fabrication !

Dessiné avec une grande élégance, le coupé C124 se targue aussi d’une qualité de fabrication de très, très haut niveau. Présenté en 1987 avec le 6-en-ligne 3,0 l de 188 ch, le 300 CE propose de jolies performances, flirtant avec les 230 km/h. Proposé en boîte 5 manuelle et en boîte 4 auto, c’est avec cette dernière qu’il satisfait le plus. Le prix est énorme, l’équipement ridicule : une vraie Mercedes !

Fin 1989, la présentation évolue légèrement et une culasse à 24 soupapes s’installe sur le moteur : 220 ch pour la nouvelle 300 CE 24, qui inaugure la boîte auto à 5 rapports. Fin 1991, le CE se décline en cabriolet, fin 1992, le 3,0 l grimpe à 3,2 l (320 CE, pour une puissance inchangée) et fin 1993, il devient Classe E, à l’occasion d’un restylage apportant une nouvelle face avant. Malheureusement, la qualité baisse alors. Mais ces autos sont en fin de carrière, les coupés disparaissant en mars 1996, contre mai 1997 pour les cabriolets. A partir de 10 000 €.

Mercedes-Benz CLK 430, la fiche technique

  • Moteur : 8 cylindres en V, 4 266 cm3
  • Alimentation : injection
  • Suspension : jambes de force, ressorts hélicoïdaux, double triangulation, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).
  • Transmission : boîte 5 automatique, propulsion
  • Puissance : 279 ch à 5 750 tr/min
  • Couple : 400 Nm à 3 000 tr/min
  • Poids : 1 555 kg
  • Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 8,4 secondes (donnée constructeur)

  > Pour trouver des annonces de Mercedes-Benz CLK C208, rendez-vous sur le site de La Centrale

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Ces deux modèles, déclinés en coupé et en cabriolet, excitent encore les convoitises. Et, malgré leur âge qui commence à devenir élevé, ils continuent de se négocier assez cher. Il faut dire que durant leur carrière, les tarifs de vente pratiqués par la marque ne faisaient pas de cadeau. Ne vous laissez pas cependant abuser par le prestige de l'étoile ni de la – réelle – rareté du cabriolet : la gamme ne fourmille pas de versions captivante à conduire. Mais l'achat, bien que cher, n'est guère risqué sous l'angle de la fiabilité : ces modèles bien construits sont plutôt peu victimes de soucis.

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