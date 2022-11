Mercedes-Benz CLK 55 AMG (1999 – 2002), concentré d’élégance et méchant V8, dès 15 000 €

Les collectionnables, c’est quoi ?

Ce sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Pourquoi le Mercedes-Benz CLK 55 AMG W208 est-il collectionnable ?

Outre un design emblématique d’une époque bien précise chez Mercedes, ce coupé sportif vaut largement pour son moteur, un monstrueux V8 5,4 l de 347 ch, assez inattendu dans une carrosserie aussi compacte. En résulte une auto particulièrement savoureuse, musicale et rapide comme on n’en fera plus. Elégante et fort bien construite, elle conserve une sobriété de bon ton, le genre de chose qu’on a oubliée chez Mercedes. Enfin, nous avons ici le premier petit coupé de série badgé AMG, ce qui en renforce l’intérêt historique.

Au début des années 1990, Mercedes décide d’opérer de gros changements stratégiques. Outre une qualité qui ne sera plus aussi obsessionnelle que par le passé, la marque va démultiplier son offre et faire preuve de plus d’audace esthétique, tout en contenant ses prix. Cela se manifeste d’abord par une Classe C en 1993, à la ligne plutôt dynamique, puis une Classe E, en 1995, au curieux avant à quatre projecteurs circulaires et, en 1997, un coupé CLK qui se veut une synthèse de ces deux-là.

Etabli sur la base de la première, il arbore lui aussi les fameux quatre projecteurs ovales tout en jouant plus sur le dynamisme que l’élégance, au contraire du paisible coupé Classe E dont il prend la succession. Plus petit, le CLK bénéficie paradoxalement de moteurs plus gros. Cela débute en 1998 par un V8 4,3 l de 279 ch, mais le plus amusant déboule à l’été 1999.

Mercedes loge en effet sous le capot de son petit coupé, codé C208, un V8 encore plus gros, le 5,4 l M133 E55. Doté de trois soupapes par cylindre et d’un double allumage, il demeure atmosphérique, ce qui ne l’empêche pas de développer quelque 347 ch ! Mais c’est encore le couple qui laisse pantois, puisqu’il s'élève à 510 Nm dès 3 000 tr/min.

Un tel bloc a sa place dans une voiture sportive, et ça tombe bien puisque le CLK qu’il anime est badgé 55 AMG. Il s’attèle à une boîte automatique à 5 rapports, comme de coutume chez Mercedes et emmène le CLK à 250 km/h. Surtout, il le catapulte de 0 à 100 km/h en 5,4 s : la BMW M3 E36 trouve à qui parler. Surtout que côté châssis, le coupé étoilé se veut rigoureux en s’équipant d’une double triangulation à l’avant et d’un essieu multibras à l’arrière, le tout étant monté sur des ressorts durcis.

Curieusement, la direction conserve un boîtier à billes au lieu d’une crémaillère, mais l’ESP est de la partie. L’équipement apparaît luxueux : sellerie en cuir à réglages électriques, clim auto, sono, régulateur de vitesse. Tant mieux car le prix est du genre dissuasif : 539 500 F, soit 109 600 € actuels selon l’Insee. On peut aussi, sur commande spéciale, commander son CLK 55 AMG en cabriolet, ce que très peu de clients pourront faire (quelques centaines). En effet, ce duo sportif aura une carrière très courte puisque dès mai 2002, il est mis en retraite, après avoir été produit à 3 381 unités en coupé.

Combien ça coûte ?

Le CLK 55 AMG se trouve à une fraction de son prix neuf. On en trouve à 15 000 €, en bel état, mais à nettement plus de 200 000 km. Vers 180 000 km, le prix monte à 16 500 €, alors qu’à 20 000 €, on obtient une auto de moins de 100 000 km. Pour un des très rares cabriolets, doublez ces montants !

Quelle version choisir ?

Comme il n’y en a qu’une, optez pour celle dotée de l’historique le plus complet et dans le meilleur état possible, avant d’examiner le kilométrage.

Les versions collector

Ce sont les cabriolets en tout premier lieu. Ensuite, les exemplaires les moins kilométrés, très optionnés, et en parfait état d’origine.

Que surveiller ?

Il y a encore bien des traces de qualité totale dans ce CLK, à la mécanique extrêmement solide, tant la boîte (à vidanger tous les 60 000 km) que le moteur. Attention, celui-ci dispose d’un double allumage, ce qui démultiplie le prix du changement des bougies. Les supports du V8 sont à inspecter, car usés, ils induisent des mouvements du bloc propres à affoler certains capteurs.

Côté châssis, vérifiez l’état des pneus et des freins, qui coûtent cher à remplacer. La carrosserie peut souffrir de la corrosion, notamment à l’intérieur des ailes avant.

Dans l’habitacle, rien de spécial à signaler, sauf qu’il faut s’assurer que tous les accessoires fonctionnent correctement. Attention, le système multimédia Comand, sujet à bugs, est onéreux à remplacer.

En somme, ce coupé CLK 55 AMG est une sportive très robuste, certainement plus qu'une BMW M3.

Au volant

Comme souvent chez Mercedes, le volant est un peu grand, mais la position de conduite se révèle bien étudiée. Le siège ne maintient pas aussi bien que celui d’une M3, ce qui ne compromet toutefois pas son confort. D’ailleurs, il se règle via des commandes logées sur le panneau de porte : très pratique. A la mise en route, via une clé électronique, le V8 diffuse sa mélodie américanisante dans le cockpit.

Souple et docile à bas régime, il regorge de caractère et fait preuve d’un caractère exubérant à mesure qu’il prend ses tours, le tout, en administrant des accélérations musclées. Quel moulin ! Son hurlement quand il sonne la charge n’a pas la mélodie d’un 6-en-ligne bavarois, mais il colle quand même des frissons. Surprise, la boîte auto n’est pas si lente, aussi le complète-t-elle étonnamment bien.

Le châssis ? Il est à la hauteur de ce V8 tour à tour doux et furieux. Evidemment, il faut respecter la puissance et conduire proprement, mais tant l’équilibre que l’adhérence sont excellents. La motricité moins (le témoin d’antipatinage clignote souvent), ce qui est normal.

Certes, le volant n’est pas très communicatif, non plus que les trains roulants, mais ceux-ci, très filtrants pour ce type d’auto assurent un confort évident, de sorte qu’au quotidien, le CLK 55 sera plus agréable qu’une M3. Un coupé Dr. Jekyll et Mr. Hyde en somme. Reste qu’il boit beaucoup, le bougre : difficile de tomber sous les 12 l/100 km.

L’alternative youngtimer

Mercedes-Benz 280 CE (1977 – 1985)

Version surbaissée et à deux portes (coupé quoi) de la berline W123, le C123 en reprend seulement les motorisations essence supérieures, dont le 6-cylindres double arbre M110 à injection, un 2,8 l délivrant 177 ch. Ce bloc passe à 185 ch en 1978, mais attendra 1981 pour pouvoir s’atteler à une boîte 5, seules des unités à 4 rapports (manuelle ou automatique) étant jusque-là disponibles.

L’année suivante, un airbag est même proposé en opton tandis qu’en 1983, les sièges sont modifiés. En clair, ce coupé fort bien né a très peu évolué, ses performances (200 km/h en pointe), son comportement sûr et son confort ne souffrant pas la critique. Une auto extrêmement solide mais sensible à la corrosion toutefois. A partir de 10 000 €.

Mercedes-Benz CLK5 AMG C208 (1999), la fiche technique

Moteur : 8 cylindres en V, 5 439 cm3

Alimentation : injection

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, double triangulation, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR).

Transmission : boîte 5 automatique, propulsion

Puissance : 347 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 510 Nm à 3 000 tr/mn

Poids : 1 620 kg

Vitesse maxi : 250 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 5,4 secondes (donnée constructeur)

