"C'est moins cher que les Chinois !" : Fiat Grizzly, Dacia Striker, ces nouveautés à moins de 25 000€ qui rassurent les acheteurs

Il suffit de compter le nombre de BYD Atto2 DM-i ou de MG EHS Hybrid+ dans nos rues pour constater à quel point les marques automobiles chinoises ont réussi à croître ces dernières années chez nous. Ces modèles, qui sont quasiment systématiquement des SUV familiaux compacts hybrides (rechargeables ou non) dont les prix de base se situent autour des 30 000€ ou même parfois sous les 25 000€ après remises, ont piqué de grosses parts de marché aux marques généralistes et dépassent désormais les 100 000 exemplaires vendus en année pleine en Europe. Même Dacia souffre de cette nouvelle concurrence !

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Mais au Mondial de l’Automobile, justement, les marques du Vieux Continent réagissent. Les principales nouveautés du salon sont des modèles à prix serré dont l’addition démarre sous les 30 000€ et souvent même sous les 25 000€.

Fiat Grizzly et Dacia Striker, les réponses idéales aux marques chinoises

Le Fiat Grizzly et le Dacia Striker semblent avoir été carrément conçus pour répondre aux SUV des marques chinoises. Certes, ils seront nettement moins puissants que les véhicules hybrides/hybrides rechargeables de chez MG, BYD, Chery ou Jaecoo dans leurs versions de base. Mais avec une addition de départ située aux environs des 20 000€ pour le Fiat Grizzly en boîte manuelle essence turbo (les prix français ne sont pas encore connus) et à 23 490€ pour le Striker avec un bloc GPL de 140 chevaux à boîte manuelle, aucun modèle chinois de ces formats n’est aussi abordable.

Pour sûr, l’équipement de série n’atteint pas le niveau des Chinois à ces prix. Mais même sur un Dacia Striker d’entrée de gamme, on trouve désormais l’écran tactile central de série, le régulateur de vitesse adaptatif et une caméra arrière. C’est mieux chez MG, BYD et Chery mais…c’est plus cher : 32 490€ pour un MG EHS Hybrid+, 26 990€ au minimum pour un Jaecoo 5 hybride plus petit et la même chose pour un BYD Atto2 encore plus compact, certes remisé actuellement à 23 490€. Les consommateurs de ces SUV de toutes tailles ont désormais des offres crédibles chez les marques européennes à des prix capables de rivaliser avec les Chinois. Chez Stellantis le Grizzly, un peu plus gros (4,5 mètres en version Fastback) que ses cousins Citroën ë-C3 et Opel Frontera, paraît mieux armé et plus « désirable » que ces derniers. Il ne pourra certes pas rivaliser avec BYD, MG ou Chery sur le terrain des vrais hybrides faute de groupe motopropulseur pour cela.

Des petites autos mieux placées aussi

Le constat est le même pour les petites voitures électriques : avec des prix d’achat après bonus écologique vraiment canons (15 990€ pour la Twingo de base, 14 400€ pour la nouvelle Dacia Spring), les Chinois (Leapmotor T03, BYD Dolphin Surf…) ne peuvent plus s’aligner. Les marques de l’Empire du Milieu se défendent un peu mieux sur le segment des vraies citadines, avec une Geely E2 facturé 20 990€ en entrée de gamme et une Leapmotor B03 dont l’addition de départ devrait se situer aux environs des 21 000€. Mais on parle de véhicules à faible autonomie maximale (environ 300 km WLTP), coûtant le même prix que les versions de base des Renault R5 et autres ID.Polo après déduction du bonus écologique.

Malgré de vrais avantages en termes d’équipement et parfois de qualité de finition, les citadines chinoises ne peuvent pas compter sur un énorme avantage tarifaire. Et l’arrivée prochaine de modèles très attendus comme la Citroën 2CV devrait aussi permettre aux marques européennes de bien résister sur le segment des petites voitures électriques.

Et cette nouvelle Smart #2, alors ?

Dans cet univers des petites autos électriques, signalons le prix de base plutôt bas de la nouvelle Smart #2. Elle reste plus onéreuse que les Twingo et autres Spring avec une entrée de gamme à 19 990€, mais ça paraît presque « doux » pour cette petite auto autrefois très prisée de la clientèle branchée dont l’addition démarrait à près de 29 000€. Désormais longue de 2,75 mètres, cette petite puce un peu bourgeoise conçue au sein du groupe Geely possède-t-elle de quoi détourner les clients des microcitadines à quatre portes plus pratiques ? On vérifiera ça très prochainement avec les premiers essais de la voiture.