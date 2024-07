Ca coince pour la Porsche Taycan électrique

Depuis son lancement en 2020, la Taycan fait la fierté de Porsche. Cette berline possède bien les qualités dynamiques communes à tous les modèles de la marque de Zuffenhausen, mais pour la première fois avec une mécanique 100% électrique au lieu des motorisations thermiques de la Panamera. Après un bon démarrage commercial, elle s’est d’ailleurs davantage vendue par rapport à cette dernière sur les années pleines. En 2023, elle a dépassé les 40 000 exemplaires ce qui prouvait qu’elle plaisait aux clients.

Mais justement, elle ne semble plus plaire assez. D’après les journalistes allemands du Stuttgarter Nachrichten, Porsche serait actuellement en négociation avec les travailleurs de l’usine de Zuffenhausen. L’objet de ces discussions ? Préparer la réduction du rythme de production de la Taycan, dont le niveau des commandes serait actuellement trop bas pour laisser les chaînes d’assemblage de la berline électrique tourner à plein régime.

Pourtant, la Taycan restylée arrive

Rappelons que cette Taycan vient de subir son restylage de mi-carrière, ce qui doit quand même doper les ventes grâce à des batteries améliorées, une mécanique plus puissante et d’autres nouveautés sur la voiture. Mais c’est peut-être aussi la concurrence interne qui pose problème : Porsche vient de lancer le Macan Electric, disponible à partir de 86 439€ contre 105 011€ pour la Taycan de base. Sachant que la clientèle mondiale préfère aussi les SUV, on imagine que certains prospects désireux d’acheter une Porsche familiale électrique vont naturellement se tourner vers le Macan Electric plutôt que la Taycan.

N'oublions pas non plus que Porsche doit aussi lancer ses Cayman et Boxster électriques d’ici l’année prochaine, puis un gros SUV également électrique. Il faudra qu’ils se vendent, sous peine de remettre en question toute la stratégie de la marque…