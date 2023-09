Caradisiac engagé dans un rallye de véhicules électriques !

Trente véhicules électriques, trente "pilotes" et autant de copilotes, 405 km comprenant plusieurs spéciales et épreuves à couvrir, le tout en 48 heures, à travers trois pays (France, Italie et Monaco) : tel est le programme de cette neuvième édition du Riviera Electric Challenge qui se tiendra de ce mercredi 13 septembre au lendemain jeudi 14 septembre et auquel Caradisiac doit participer. Né en 2015 de la collaboration entre la mairie de Cagnes-sur-Mer et l’association MC2D (Monaco Développement Durable), ce Rallye a pour objectif de promouvoir la mobilité propre.

Notre monture : un Kia Niro EV de deuxième génération, fort de 204 ch et doté d'une batterie de 64,8 kWh, qui devra batailler avec d'autres véhicules "zéro émission" tels que des Citroën e-C4, Jeep Avenger, Mercedes EQA, Peugeot e-208, Renault Zoe et Tesla Model 3, entre autres. Le départ est prévu à Cagnes sur Mer, l'arrivée sur la place du Palais princier à Monaco, après une étape ce mercredi soir dans la ville italienne de Dolceacqua.

L’ambiance se voulait conviviale hier soir, en ce mardi 12 septembre, au moment où tous les concurrents se sont rassemblés à Cagnes-sur-Mer. De 14 heures et 17 h 30, les équipages, dont celui de Caradisiac, se sont vus remettre les numéros à apposer sur les voitures, tandis que des bénévoles les ont accompagnés dans les démarches administratives et vérifications techniques (présence de triangles de signalisation, de gilets jaunes, etc.). Une réunion préparatoire de sécurité fut ensuite donnée à 18 h 00, en présence des différents équipages.

Écoconduite et régularité…

Ce premier jour aura pour thème l'écoconduite, avec une boucle qui passera par le Col de Vence, Gréolière, Saint Auban, Grasse, Villeneuve Loubet, puis une arrivée à Dolceaqua en Italie, soit 180 km environ. Le but, bien sûr : consommer le moins d'électricité, dans un temps imparti. Le conducteur devra, bien entendu, réduire la consommation en limitant les ralentissements avec de judicieuses anticipations. Et compter, bien entendu, sur l'efficience de son auto, notre Niro EV étant annoncé pour 16,2 kWh/100 km en cycle mixte WLTP. Pour un jugement infaillible, chaque voiture est équipée d'un transpondeur, des points de passages sont impératifs pour éviter tout raccourci, et la consommation est évaluée avec la recharge pour revenir aux 100 % de batterie initiaux (des scellées ont été posées sur les trappes des prises pour éviter tout ravitaillement dans la journée).

Le deuxième jour, constitué d'une boucle d'environ 170 km en Italie, comportera quatre épreuves de régularité. Dans ce cadre, il convient de respecter scrupuleusement une vitesse moyenne. L'affaire est d'autant plus ardue que les routes sont très sinueuses, qu'il faut s'en tenir à un road book illustré par des flèches dessinées à la va-vite et des photos des différentes intersections, et que les systèmes de navigation sont prohibés. Une erreur, et la moyenne baisse. Ce qui peut faire mal, chaque minute perdue étant pénalisée par une perte de points. Notez qu'il faut également veiller à ne pas aller trop vite, car la sanction est alors deux fois plus lourde. Rendez-vous donc le 24 septembre pour le récit de cette aventure silencieuse…