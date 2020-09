Caradisiac spécial 20e anniversaire: 20 ans de salons

Le mondial de Paris 2000 : le premier salon pour Caradisiac

Le premier salon de Caradisiac est un peu particulier car il marque l’acte de naissance de Caradisiac. C’est en effet au cours de ce salon qu’a été officiellement lancé notre site. L’idée qui a germé dans la tête de Cédric Bannel, le fondateur, est simple : créer un site internet qui propose à la fois des voitures d’occasion et du contenu rédactionnel. Le succès est immédiat avec une vive adhésion de la part des professionnels. Le début d’une belle aventure avec l’intégration d’une équipe rédactionnelle quelques mois plus tard.

Salon de Francfort 2001 : le salon le plus traumatisant

Six mois après mon embauche, je suis chargé de couvrir le salon de Francfort. Pour ce premier salon, je suis seul - cela change de la dizaine de personnes qui sont mobilisées aujourd’hui sur ce type d'événement. Après six heures de train, arrivée à la "Messe" de Franfort avec l’excitation du débutant. Petite précision, c’était le 11 septembre 2001… Un jour inoubliable… Comme vous pouvez vous l’imaginez, les animations et conférences de presse allaient bon train dans une frénésie digne de ce genre d’événement en cette après-midi quand soudain, tout s’est arrêté. Les écrans deviennent noirs et une voix prend la parole dans les haut-parleurs du hall. En allemand puis en anglais, on apprend que deux avions se sont crashés sur les tours du Wall Trade Center de New York. La fête continue mais l’ambiance n’y est plus. Les gens pleurent, certaines marques américaines ferment leur stand. Déboussolé, je rentre à mon hôtel et passe la soirée devant la BBC. Le lendemain, retour au salon mais le cœur n’y est plus. Retour en train. Ouf pas d’avion.

Les salons internationaux et exotiques

Les années passent et certains rendez-vous deviennent immanquables. Ainsi, tous les mois de mars, c’est direction Genève puis au mois de septembre ou octobre en alternance, c’est Paris ou Francfort. L’équipe s’étoffe et la vidéo fait son apparition. Même si notre priorité est ces trois salons, les plus adaptés à notre marché, la rédaction de Caradisiac n’hésite pas à découvrir certaines mafestations plus lointaines, à l’image de Patrick Garcia parti à Moscou en 2012, de Manuel Cailliot à Los Angeles en 2014, de Pierre Desjardins à Tokyo en 2019 ou de Pierre Olivier Marie au CES de Las Vegas en 2019.

Les salons nouvelle tendance

Parallèlement à cela, nous sommes restés à l’écoute des nouvelles tendances. Ainsi, depuis plusieurs années, nous couvrons également le salon de Bruxelles en plein développement actuellement mais aussi d’autres plus innovants comme le CES de Las Vegas orienté sur les nouvelles technologies, ou le salon de Val D’Isère, l’un des premiers rendez-vous des véhicules électriques.

Un avenir en pointillés

Depuis deux ans, les salons traversent une grave crise et cette année 2020 a marqué un nouveau tournant, qui a été accéléré avec la pandémie de Coronavirus. Résultats : les salons de Detroit, de Genève, de Paris ou même celui de Val d’Isère à une moindre échelle ont tous été annulés. C’est dans ce contexte très particulier que Caradisiac a décidé de créer son propre salon, que vous découvrez aujourd’hui. Le début d’une nouvelle ère donc, sachant que 2021 s’annonce comme une année tout aussi compliquée puisque Genève 2021 a déjà été annulé. Toutefois, certaines dates semblent d’ores et déjà confirmées à l’image du salon de Bruxelles prévu du 15 au 24 janvier prochain ou du futur salon de Munich qui va remplacer Francfort du 7 au12 septembre 2021.

Le salon Caradisiac, une nouvelle ère

20 ans après sa création, Caradisiac organise son premier salon. C’est dans un lieu unique en Europe, le seul hangar à dirigeables en béton basé à Ecausseville en Normandie, que nous avons réuni une centaine de modèles. Au programme, les stars de chaque marque, des nouveautés, des concepts, les modèles les plus vendus et bien évidemment un part importante consacrée aux véhicules hybrides et électriques.