Caradisiac spécial 20e anniversaire : les essais décalés

Chaque semaine nous nous réunissons pour mettre en place le planning de la semaine et répartir les essais entre chaque journaliste. Parfois, un modèle ou un sujet mérite d’être traité différemment. C’est l’occasion pour nous de sortir de la routine en réalisant des reportages sur un ton léger, parfois décalé et amener une vision différente de cette nouveauté.

Si vous êtes un fidèle lecteur vous avez pu nous voir dans un remake de Fast & Furious qui oppose la Subaru Impreza à la Mitsubishi Lancer Evo ou encore dans un clip de Zouk au volant d’une Mazda MX5 où notre cher Eddy Clio exerce ses talents de chanteur. Dans feu la rubrique du « garage des monstres », nous avons eu l’occasion de tester des véhicules de l’extrême comme un camion anti-émeute de la Police Nationale par exemple ou encore un Low-Rider 100% français conçu par le talentueux Romain de NewRide. L’un de nos plus grands souvenirs restera assurément la destruction de la Peugeot 305 break de notre ami François Chapus, parti coulé des jours heureux dans le Sud-Ouest, à l’aide un Monster-Truck !

Avec l’aide de mon compère, Pierre Desjardins, nous avons été particulièrement prolifiques dans l’art de la gaudriole comme vous pourrez le constater dans les sujets « on a testé le van aménagé » dans lequel nous découvrons les joies du camping au grand air ou encore « Caradisiac vous souhaite un joyeux noël » qui met à contribution toute la rédaction.L'une de nos plus belles réalisations. Vous pourrez aussi apercevoir Olivier Pagès en train de toiletter soigneusement un chien à l’arrière d’un Nissan X-Trail Fordogs ou encore Pierre Olivier Marie se glisser dans la peau d’un cascadeur au volant d’une Focus RS dans une production hollywoodienne. Alain Dalberra, notre reporter tout-terrain vous a fait voyager à la manière de d’Antoine de Maximi dans « j’irai dormir chez vous », à travers des rassemblements festifs comme le pique-nique Dacia, l’anniversaire Golf, etc.

Le dernier sujet en date restera un joli cadeau de la part de notre chef, Claude Barreau. Le filou s’est amusé à parodier l’émission de Frederic Lopez, « en terre inconnue ». Prétextant un rendez-vous dans un lieu inhabituel, ce dernier nous a bandé les yeux et guidé vers une voiture. Le but du jeu : deviner le modèle pour avoir le droit d’en prendre le volant. Original en temps normal mais excitant quand il s’agit d’une Ferrari !