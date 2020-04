Carburants : les prix baissent encore, le pétrole chute à nouveau

Dans l'une de ses chansons en mode confinement, le bien nommé Didier Super le dit : "Maintenant qu'on a plus besoin de gazole, ça y est, les prix ils ont baissé". Et c'est vrai, depuis le début de l'année, les tarifs dans les stations ont dégringolé.

La pandémie de Covid-19 a fait plonger les prix du pétrole, avec donc comme conséquence une grosse baisse des prix pour les sans-plomb et le gazole… dont on ne profite guère avec les mesures de confinement.

Si le plus gros de la baisse s'est fait en mars, les prix continuent de reculer doucement mais sûrement, avec un petit centime gagné au cours de la dernière semaine. Selon le dernier relevé réalisé par le ministère de la transition écologique, au 17 avril, le litre de gazole s'affichait en moyenne à 1,2132 € dans l'Hexagone. Pour le sans-plomb 95 E10, qui représente la majorité des ventes de sans-plomb en France, c'était 1,2514 €. Pour le gazole, il faut remonter à septembre 2017 pour avoir un niveau semblable. Et pour le SP 95 E10, c'est le plus bas depuis mars 2016 !

Va-t-on pouvoir "profiter" de ces prix allégés, alors que le déconfinement est espéré dans trois longues semaines ? Il y a de fortes chances, car les cours du pétrole restent au plus bas. Les principaux pays producteurs avaient pourtant réussi à trouver un terrain d'entente pour réduire l'offre d'or noir, avec près de dix millions de barils par jour en moins sur la période mai/juin.

Mais cet accord, pour au moins maintenir les cours, n'a pas eu les effets escomptés. Le Covid-19 a fortement ralenti l'économie, ce qui provoque une chute de la demande de pétrole et dans le même temps une hausse des stocks. Les prix du pétrole continuent d'ailleurs de reculer. Le baril américain de pétrole WTI est tombé lundi à 10,34 dollars, un niveau plus vu depuis 1986 !

Evolution des prix moyens à la pompe