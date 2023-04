Carrosserie grêlée : les départements les plus touchés

Une averse de grêle de quelques minutes peut avoir des conséquences désastreuses sur la carrosserie de votre auto. Sur ce point, tous les départements de France ne sont pas logés à la même enseigne.

Le SRA (Sécurité & Réparation Automobiles) a publié pour la première fois une carte de France des « victimes de la grêle », selon les « rapports d’expertise pour les sinistres déclarés en 2022 identifiés en nature d’événement de grêle ».

L’année dernière s’est soldée par des chutes de grêle particulièrement fréquentes et violentes, notamment pendant la période été/automne. Au total, 100 000 sinistres de grêle ont été analysés, alors que les professionnels du secteur estiment qu’entre 300 000 et 400 000 véhicules ont pu être impactés.

Selon la carte de France publiée par le SRA, on note que le couloir Aquitaine-Alsace concentre le maximum de sinistres, même si certains départements comme les Hauts-de-Seine ou encore le Val-de-Marne n’ont pas été épargnés.

Ainsi, la Gironde (33) et le Rhône (69) sont les deux départements qui concentrent le plus fort taux de sinistres dans l’Hexagone avec respectivement 11,1 et 8,4 %. À noter que le Loiret (45), le Territoire de Belfort (90) et le Doubs (25) n’ont pas non plus été épargnés.

L’analyse dresse également les régions dans lesquelles le coût des réparations est le plus élevé. Sur une base 100 qui indique le coût moyen national, les Hauts-de-Seine (137,8 %), la Haute-Loire (135,2 %) et le Puys-de-Dôme (132,2 %) font partie des départements les plus chers.

Des autos « bonnes pour la casse »

Les expertises des assureurs mettent également en exergue le rapport entre coût de réparation et valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE). Certains résultats, jusque-là inconnus, sont étonnants. Ainsi, dans le département de la Dordogne, 23,7 % des voitures sinistrées sont classées « véhicule économiquement irréparable » (VEI). Cela signifie que le coût des réparations est supérieur à la valeur de la voiture. Au total, le taux de 10 % est dépassé dans 10 départements.

Selon les assurances, le risque de voir sa voiture dégradée par des chutes de grêle va augmenter dans les années à venir. Mettre son auto à l'abri ou investir dans un carport mérite réflexion.