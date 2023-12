Carte grise :  + 30% dans certaines régions en 2024 !

Décidément, posséder une voiture coûte de plus en plus cher. Tous les postes ne finissent pas d'augmenter que ce soit le carburant, les assurances, les péages, le prix des pièces détachées et donc des révisions et je ne vous parle pas des différentes taxations locales ou même du malus. Vous pensez en avoir fait le tour, eh bien détrompez-vous car la nouvelle année va signifier également hausse des frais pour immatriculer votre futur véhicule.

C'était déjà le cas en 2023 et cela va continuer l'an prochain, le prix du cheval fiscal va encore grimper. Ainsi, cette année, il avait pris 3 € dans les Pays de la Loire, 4 euros en Nouvelle-Aquitaine et 1,50 € dans les Hauts-de-France. La Bretagne l'avait relevé de 4 € au 1er mai. Il a aussi été porté de 44 à 47 € le 1er septembre en Occitanie. En 2024, les régions concernées sont sans aucune surprise l'Ile de France dont le cheval fiscal va passer de 46,15 à 54,95 euros, soit une hausse de 19 %. Avec ce tarif, il devient l'un des plus onéreux en France, juste derrière celui appliqué en Bretagne, actuellement la région la plus chère avec 55 €. En Ile de France, cette augmentation servira selon Valérie Pécresse à « l'amélioration des transports, y compris le plan route de demain et le doublement du réseau de cars express ».

La Normandie va relever également cette taxe de 30 %, à 46 €. Une hausse de 10 % est par ailleurs envisagée en Centre-Val-de-Loire. Le Conseil Général a justifié ce choix en indiquant que le tarif était « historiquement bas » (35 €), en comparaison au tarif national. En 2024, celui-ci sera de 46,95 €.

Cette augmentation s'accompagne aussi de la fin de certaines exonérations qui était accordée à plusieurs types de véhicules (voitures hybrides, fonctionnant au GPL ou au superéthanol E85). Ça est ainsi fini en Ile de France depuis le 1er août dernier mais aussi prochainement en Normandie.