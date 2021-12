Cazoo arrive en France

À moins d’être un fin connaisseur du marché de l’occasion en Europe, le nom de Cazoo ne vous dit sans doute rien. Pourtant, cette société britannique est l’un des leaders de la vente sur Internet d’occasion. Après l’Allemagne en début d’année, Cazoo investit donc désormais notre pays.

La mécanique est désormais bien connue. Sur le site français de ce vendeur, on trouve plusieurs centaines de voitures (plus de 700 à ce jour) qui lui appartiennent directement. Un point important car, en cas de litige, c’est bien Cazoo qui sera seul en cause. Il suffit de faire son choix, de payer sur le serveur sécurisé et la voiture sera directement livrée chez vous.

Parmi les points forts de ce nouveau venu, on trouve la variété des modèles présentés. De la Citroën C1 à la Mercedes Classe E, difficile de ne pas trouver son bonheur. L’offre s’oriente toutefois presque exclusivement autour de modèles récents, presque tous étant âgés de moins de 4 ans. Autre qualité, les éventuelles imperfections de l’auto sont toutes listées, détaillées et photographiées. A priori, pas de mauvaise surprise à craindre lors de la livraison. Cerise sur le gâteau, Cazoo offre 7 jours d’assurance sur toutes ses voitures, ainsi qu’une garantie de 12 mois.

Parmi les points à améliorer, il y a les délais de livraison. Si cette dernière est assurée en 5 jours maximum pour les voitures se trouvant en France, la majeure partie de ces dernières sont stockées en Allemagne. Dans ce cas, il faudra patienter environ 3 semaines pour parader au volant de son acquisition. La version précise des véhicules n’est pas non plus toujours correctement spécifiée. C’est particulièrement vrai pour les modèles en provenance d’Outre-Rhin, où les appellations sont différentes. Il est donc parfois complexe de savoir quels équipements sont présents ou non. Quant aux tarifs, ils ne sont pas particulièrement attractifs.