Ce Ford Ranger embarque six roues pour une mission très sérieuse

Le Ford Ranger s’apprête-t-il à troquer les chantiers et services aux artisans contre les champs de bataille ? Avec General Dynamics Land Systems UK et Ricardo, la marque à l'ovale bleu propose à l’armée britannique deux pick-up militarisés dont un spectaculaire 6x6. Objectif : décrocher le marché de quelque 2 500 véhicules légers destinés à remplacer les vieux 4x4 Land Rover Defender et les indesctructibles Pinzgauer d’ici 2030.

Sous sa carrosserie de Ranger XLT, la version à six roues emprunte son châssis au Super Duty australien. Son V6 turbodiesel de 3 litres développe 209 ch pour 600 Nm de couple épaulé par un moteur électrique arrière annoncé à 286 ch. Blindage sous la caisse, différentiels verrouillables et près de 30 cm de garde au sol complètent l’arsenal. De quoi franchir 85 cm d’eau, remorquer 4,5 tonnes et emporter près de deux tonnes de charge utile.

Une étape importante à valider

L’habitacle conserve son écran de 12 pouces au système revu pour l'installation de logiciels tactiques. Face aux propositions de Land Rover, GM et Ineos, Ford devra convaincre lors des évaluations prévues d’octobre 2026 à janvier 2027. Une reconversion professionnelle plutôt musclée pour un utilitaire.