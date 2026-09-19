Ce Ford Ranger embarque six roues pour une mission très sérieuse
Ford veut remplacer les vieux Land Rover de l’armée britannique avec un Ranger transformé en véritable engin de guerre. Au programme : six roues, motorisation hybride et près de deux tonnes de charge utile.
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