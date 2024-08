Les lieux bétonnés laissés à la merci de la nature sont fascinants. Herbes folles, accumulation de poussière, ambiance nostalgique d'une époque révolue : ils offrent des ambiances très particulières que les créateurs de contenus couvrent via plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et quand les demeures sont spectaculaires, les garages cachent souvent des pépites.

Le sujet du jour concerne une incursion dans un manoir par le spécialiste du genre Silent Hills Explorations. Contrairement à ce qui est généralement immortalisé en Europe, le reportage ne concerne pas un château français ou un aéroport construit à la va-vite en Espagne mais un manoir très luxueux. Des lieux autrefois occupés par la star du RnB Mary J. Blige.

Des loyers impayés

Même avec sa fortune estimée à plusieurs millions de dollars (20 selon les dernières estimations, soit 17 millions d'euros au cours actuel) Mary J. Blige n'était pas très sérieuse lorsqu’il s'agissait de payer son loyer. D'après le propriétaire des lieux, Mary J. Blige doit encore l'équivalent de 54 000 euros pour les deux derniers mois de location et plusieurs milliers d'euros supplémentaires pour les dégâts occasionnés avant son départ.

Ce manoir abandonné par une star cache une DeLorean

Une DeLorean dans le garage

La partie la plus intéressante de la vidéo publiée en bande-annonce sur Instagram et en version longue sur Youtube par Silent Hills Explorations concerne la descente dans les garages après les quatre étages du bâtiment notamment utilisé à l'époque pour le tournage d'une télé réalité. Le parking abrite en effet une tristement négligée DeLorean dont la dernière trace administrative remonte à 2015. Une auto vraisemblablement remisée par le propriétaire des lieux pour un stockage de long terme et non la chanteuse de RnB.