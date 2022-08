Deux nouvelles DeLorean pour le futur

La marque fondée par John DeLoran prépare son grand retour sur le marché de l'automobile avec l'Alpha5, un grand et élégant coupé électrique à portes papillon dévoilé officiellement il y a quelques semaines. Si tout se passe comme prévu et que la marque ressuscitée parvient à régler son différend juridique avec Karma qui l'accuse d'avoir volé ses données techniques confidentielles, la nouvelle DeLorean de route arrivera dans les concessions en 2024 et se limitera à 88 exemplaires. Mais le constructeur rendu célèbre par le film Retour vers le Futur prévoit de développer d'autres modèles. Au Concours d'élégance de Pebble Beach, elle montre à quoi pourraient ressembler ces futures autos.

Alpha5 Plasmatail 2024, un beau break de chasse

On commence avec l'Alpha5 Plasmatail 2024 qui, comme son nom l'indique, se base sur l'Apha5 déjà dévoilée au mois de mai. Au lieu d'un profil de coupé, elle joue plutôt les breaks de chasse avec une poupe de « fastback », à la façon d'une Porsche Taycan Sport Turismo. D'après DeLorean, l'engin ne sacrifie rien de l'espace offert aux passagers arrière mais profite d'un coffre plus généreux. Le réalisme du concept-car laisse penser qu'une commercialisation en petite série est possible, probablement d'ici l'année 2024 comme son nom le suggère. Même si DeLorean ne donne pas de détails techniques, elle reprendrait probablement le groupe motopropulseur de l'Alpha5 « normale ».

Omega 2040, le tout-terrain d'un futur lointain

On passe ensuite à l'Omega 2040, un véhicule 100% électrique nettement moins proche de la production. Ressemblant aux engins imaginaires des films de science-fiction, il se projette carrément en 2040 et possède des roues dépourvues de pneumatiques classiques. Il semble s'agir d'une étude de style plutôt que d'un concept-car annonçant un nouveau modèle de série.