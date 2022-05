DeLorean Alpha 5 : les images d'un retour attendu

Pour faire renaître une marque aussi iconique que DeLorean, la référence au passé, et à la mythique DMC-12 était indispensable.

Et pour amorcer ce retour sur le devant de la scène, la marque, rachetée par Joost de Vries, a donc logiquement choisi de dévoiler une voiture électrique inspirée du mythe popularisé par la saga « Retour vers le futur ».

Premier modèle d’un retour ambitieux qui prévoit déjà une gamme de plusieurs véhicules pour les prochaines années, l’Alpha5 est donc une réinterprétation moderne de la DMC-12.

On y retrouve donc les portes papillon, des feux et des jantes qui évoquent la DMC-12, et une lunette arrière remplacée par des persiennes.

Dessinée par le studio ItalDesign, la DeLorean Alpha5 présente plus de rondeurs que la DMC-12 et dispose de quatre places. Si à son bord, on retrouve tout ce qui se fait de plus moderne avec plusieurs écrans, sous le capot également, la mise à jour technologique a tout d’une révolution.

Pour cette première, DeLorean a fait le choix de l’électrique. Si les caractéristiques exactes n’ont pas été dévoilées, la marque annonce le 0 à 60 mph (96 km/h) en 2,9 secondes, et le 0 à 88 mph (142 km/h) en 4,3 secondes, pour une vitesse maxi de 250 km/h et une autonomie de 483 km.

Produite en Italie à seulement 88 exemplaires, la DeLorean Alpha5 devrait être livrée à ses propriétaires à partir de 2024. Disponible en pré-réservation dès cet été, la voiture électrique n'a en revanche pas encore de prix.