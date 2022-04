DeLorean bientôt de retour avec une voiture 100 % électrique

Attachés à la version apparue dans la saga « Retour vers le futur », un des phénomènes cinématographiques des années 1980, tous les fans de la DeLorean originale ne goûteront peut-être pas la nouvelle génération 100 % électrique qui va succéder à la mythique DMC-12.

DeLorean Motors, le constructeur de l’iconique voiture aux portes « papillons » vient d’annoncer que sa nouvelle génération de voiture électrique sera présentée à l’occasion du festival californien de Pebble Beach, qui se tiendra au mois d’août prochain.

D’ici là, pour faire patienter les fans de la DeLorean les plus pressés de découvrir cette nouvelle génération 100 % électrique, le constructeur a révélé un premier visuel de la voiture, qui sera présenté le 18 août prochain sous forme de concept-car. Une vue arrière qui ne dévoile pas grand-chose du design de la future DeLorean électrique, mais suffisamment tout de même pour aiguiser l’enthousiasme des fans et des curieux.

« L'excitation monte comme les portes de notre voiture de sport emblématique, et nous dévoilerons le prototype de la nouvelle génération trois jours plus tôt que prévu sur la scène la plus prestigieuse de Pebble Beach », a ainsi déclaré Troy Beetz, CMO de DeLorean Motor Company Inc. La marque en profitera également pour révéler le nom de la voiture.

Le début d’une nouvelle ère.