Route de nuit - Nom de Zeus, Lego présente une nouvelle DeLorean !

On a plutôt l’habitude de traiter de voitures à l’échelle 1 sur Caradisiac, mais on s’autorisera cette fois une exception. A partir du 1er avril, Lego commercialisera en effet une nouvelle version d’un modèle mythique, la DeLorean du film Retour vers le futur.

Ce modèle existait déjà dans le catalogue de la marque (référence 21103 datant de 2013), mais il s’agissait plutôt d’un jouet réservé aux enfants. Là, on change de catégorie avec une voiture qui mesure plus de 35 cm et qui présente un « réalisme » assez étonnant.

Précision : le coffret, qui comprend quelques 1 872 pièces, permet de recréer les trois versions de la voiture (mais pas simultanément), avec des détails qui raviront les amateurs, à l’image du fameux paratonnerre.

Au programme : pneus qui se replient en mode vol (vu dans le deuxième volet de la trilogie), convecteur temporel lumineux, dates sur le tableau de bord, portes et capot ouvrant, plaques d’immatriculations interchangeables, etc.

Les personnages de Marty et Doc sont aussi présents, de même que le mythique hoverboard et la fameuse boîte de plutonium. Le tout est facturé 169,99 €.

Bref, un « must » pour les amateurs de la célèbre franchise cinématographique, dont l’un des grands mérites est d’avoir conféré une incroyable aura à une voiture qui était tout de même l'une des pires créations de l’histoire.