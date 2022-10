Un nouveau coupé électrique DeLorean (mais c'est compliqué)

A l'occasion du concours d'élégance de Pebble Beach, la marque DeLorean Motor Company dévoilait l'été dernier plusieurs concept-cars et tout en confirmant son arrivée prochaine dans le monde des voitures de série. Même si elle fait clairement référence à la DeLorean DMC-12 vendue entre 1981 et 1983 - rendue célèbre par ses apparitions dans la saga Retour vers le futur – cette marque-là n'aurait en fait aucun lien légal avec le constructeur fondé par John Zachary DeLorean au début des années 80.

Au contraire de DNG Motors (pour « DeLorean Next Generation Motors »), une société fondée par Kat DeLorean qui n'est autre que la fille de John Z DeLorean. Et comme DeLorean Motor Company, DNG Motors prépare le développement d'un nouveau modèle 100% électrique inspiré du vieux coupé à portes papillon connu de tous les amateurs de cinéma. Un coupé dont le design est même plus proche de la DMC-12 que celui de l'Alpha5 de DeLorean Motor Company, avec des feux arrière ressemblants et une silhouette évocatrice (en plus des incontournables portes papillon).

Bataille judiciaire à venir ?

Autrice de plusieurs publication accusatrices sur son compte Instagram, Kat DeLorean se prépare sans doute à une bataille juridique contre DeLorean Motor Company qui usurpe selon elle l'image de la marque fondée par son père. Elle annonce une présentation officielle de la nouvelle voiture avant la fin de l'année et même une production démarrant à Detroit dès le mois de janvier 2023 ! Mais il faudra probablement savoir avant cela qui a juridiquement le droit d'incarner officiellement le nouveau DeLorean entre DNG Motors et DeLorean Motor Company.