Ces lunettes de soleil Bugatti affoleront la police du style

Les constructeurs et clients sont friands des produits dérivés et insolites permettant d’identifier la marque sans nécessairement avoir recours à un véhicule. Ferrari trouve son compte dans cette manœuvre en dégageant des profits records sur ce marché parallèle à celui des autos d’exception. Les accessoires du jour concernent néanmoins Bugatti qui profite du Salon mondial de l’optique de Paris pour dévoiler ses dernières lunettes de soleil.

Gravure reprenant la signature d’Ettore Bugatti, emblème rouge, fibre de carbone, or 18 carats et fabrication japonaise sont de la partie. Comprenez par-là que les tarifs non révélés pour l’instant seront du même niveau de gamme que les autres productions du constructeur. Le communiqué officiel indique d’ailleurs que cette collection de lunettes est : « simplement incomparable en capturant toute l’essence riche et vaste des automobiles Bugatti. Chaque paire incarne la capacité de la marque à repousser systématiquement les limites ». Derrière ces affirmations, les spéculateurs estiment que les prix avoisineront les 1000 à 2000 euros par paire.

Une manœuvre déjà pratiquée contre des sommes stratosphériques

Difficile d’affirmer que ces rumeurs sont en phase avec ce que s’apprête à dévoiler Bugatti du côté des tarifs. Pour rappel, la marque intronisait en février 2023 des lunettes pour lesquelles il fallait débourser la bagatelle de 1 295 dollars à 15 000 dollars. Des chiffres très élevés mais presque timides devant les 300 000 dollars nécessaires pour acquérir la table de billard badgée Bugatti commercialisée en 2021.