Cet enfant de 5 ans prend 312 km/h en Lamborghini

Boîte automatique, transmission intégrale, puissance parfaitement répartie grâce à des systèmes électroniques de pointe : conduire une voiture n'a jamais été aussi simple. À tel point que cela permet de mettre des enfants derrière le volant pour "une pointe" sur une ligne droite. La preuve avec cet enfant de 5 ans ayant atteint les 312 km/h avec une supercar. Son nom : Zayn Sofuoglu.

Le véhicule en question n'est autre qu'une Lamborghini Revuelto. Le clip publié initialement sur la page Instagram administrée par son père montre l'enfant se glisser derrière le volant grâce à un siège auto et des extensions sur les pédales. Une piste d'avion parfaitement libre sert de piste. Il ne reste plus qu'à écraser la pédale de droite.

312 km/h dans un siège bébé

Difficile de résister à une longue droite sans limitation de vitesse avec un bloc V12 placé juste derrière le siège. Sans surprise, la sportive italienne s'élance avec une sonorité dantesque et un tachymètre tout aussi fou. L'auto atteint en quelques secondes seulement avec son pilote en herbe la vitesse folle de 312 km/h. Pour célébrer ça, le bambin amorce quelques donuts. Rien que ça.

La Revuelto, la remplaçante de l'Aventador

Pour rappel, la Lamborghini Revuelto embarque un ensemble hybride composé d'un V12 et de trois moteurs électriques. Une artillerie qui lui permet de délivrer 1015 chevaux pour 807 Nm de couple via une boîte huit rapports. Du côté des performances, le 0 à 100 est revendiqué en 2,5 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 350 km/h. De quoi en faire une digne héritière de la Lamborghini Aventador dont elle remplace le rôle dans le catalogue de la firme de Sant'Agata Bolognese.