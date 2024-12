Cette BMW 850i jaune a vu de meilleurs jours

Véritable vitrine technologie pour BMW dans les années 90, le coupé Série 8 nom de code E31 dispose d'une place particulière dans le cœur des amateurs de la firme munichoise. Donnez-lui une boîte manuelle et un bloc V12 en version 850i pour définitivement convaincre les fans du genre.

Hélas, rien n'est à sauver si ce n'est la mécanique sur cet exemplaire jaune proposé par un garage anglais.

Une voiture massacrée

Ne vous méprenez pas. Il faudra bien plus que des nouveaux pare-chocs et un coup de peinture pour redonner de l'allure à cette Bmw 850i tuning. Son ancien propriétaire a en effet trouvé bon de mouler un nouvel éclairage arrière, un coffre étrange, un aileron gigantesque, des ailes larges et des boucliers façon Transformers. Des jantes chromées atroces et un habitacle conduite à gauche du même acabit complètent l'ensemble. Le tarif affiché est de 14 995 £ (18 000 euros environ au cours actuel).

La Série 8, un coupé de légende

Dans sa configuration d'origine, la BMW Série 8 voit sa valeur grimper de manière sereine. Il faut dire qu'avec son bloc V12 atmosphérique de 300 chevaux pour 450 Nm de couple, la GT germanique annonce des reprises musclées dans un confort royal. En boîte manuelle six rapports, sa mécanique lui permet un 0 à 100 km/h en 6,8 secondes avant d'atteindre une vitesse maximale bridée électroniquement de 250 km/h.