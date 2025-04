Cette étrange Mercedes va-t-elle vous faire fondre pour la CLA ?

Non, réaliser une art car n'est pas réservé qu'à BMW. La preuve avec cette voiture destinée à faire parler de la Mercedes CLA de troisième génération. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le rendu se veut original.

La CLA en question est le fruit du travail des équipes de Mercedes avec la collaboration de la rappeuse Ice Spice. L'artiste ayant par le passé signé des productions en partenariat avec Taylor Swift et Nicki Minaj apporte sa touche à la berline d'entrée de gamme de la firme allemande. Une auto totalement personnalisée intronisée lors d'un événement dédié à Manhattan.

La première d'une série de cinq CLA

Contrairement à quelques réalisations, il sera impossible de prendre le volant de cette Mercedes Cla. Cette dernière reçoit un traitement façon métal fondu, des roues ornées de diamants, et des gigantesques logos Princess sur les parties latérales. Seul l'éclairage et la calandre typique composée de 142 étoiles sont préservés. Quatre autres Mercedes CLA sont attendues. Le 22 mai marquera la présentation de celle de Gustasf Westman. KidSuper emboîtera le pas le 28 juin tandis que Hot Wheels et le studio du jeu vidéo League of Legends prendront la suite.

Disponible en 100% électrique

Pour l'instant, la Mercedes CLA troisième du nom n'est disponible qu'en version électrique en France. Elle embarque dans sa version la plus endurante une architecture 800V et une batterie de 85 kWh lui permettant de promettre une autonomie impressionnante de 792 kilomètres selon la norme WLTP. Fin 2025, la Mercedes CLA sera bien entendu disponible en version thermique via un moteur quatre cylindres avec des puissances de 136 chevaux, 163 chevaux et 204 chevaux.