Cette F1 Mercedes-AMG vaut moins de 180 000 euros pour une bonne raison

Pour ceux qui adorent dévorer les circuits au volant d'une supercar ou d'une voiture de course, avoir une auto du calibre d'une Formule 1 dans le garage fait figure de véritable Graal. La preuve avec cette monoplace Mercedes-AMG qui n'est pas passée inaperçue sur la toile sur le site spécialiste des enchères Bring a Trailer. Son tarif particulièrement bas en rajoute une couche mais il ne faut pas espérer la cravacher sur piste.

Car oui, sans surprise, cette Formule 1 (nom de code W10 EQ Power+) est en réalité une réplique chargée de promouvoir l'écurie de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas en 2019. Une voiture de course d'ailleurs pour rappel largement titrée avec Hamilton en guise de champion du monde, Bottas juste derrière en vice-champion et pour couronner le tout une première place en championnat constructeur.

Pas de moteur

Réplique oblige, la monoplace ne dispose pas de moteur à bord. La présence de la mécanique hybride combinant un bloc thermique 1,6l V6 turbocompressé et un moteur électrique ferait grimper en flèche son tarif.

Moins de 180 000 euros au coup de marteau

L'enchère se clôture effectivement avec une somme de 185 000 dollars (172 350 euros au cours actuel). Détail amusant, l'annonce comprend des vidéos explicatives pour fixer la F1 sur un mur. De quoi créer la surprise avec un objet insolite dans un garage décoré.