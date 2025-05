C’est sur les routes allemandes que le futur SUV Mercedes-AMG poursuit ses essais.

C’est vêtu d’un beau camouflage avec de multiples renforts de plastiques sous l’adhésif qui le recouvre que le futur SUV Mercedes-AMG poursuit ses essais tout près du circuit du Nürburgring. Ce camouflage est conçu pour casser les lignes du modèle et éviter que l’on découvre son style définitif. Malgré cela, le SUV Mercedes-amg ne peut cacher son imposante stature qui contraste avec une allure relativement élancée.

Ce modèle est 100 % électrique et bénéficie de la nouvelle plateforme AMG.EA conçue pour les modèles performants de la division sportive AMG de Mercedes. AMG a le droit aussi d’utiliser pour ses nouveaux modèles électriques des motorisations à flux axial qui sont plus performantes que les traditionnelles motorisations à flux radial.

Une puissance estimée à plus de 1 000 ch !

Les moteurs de la firme britannique Yasa (filiale de Mercedes) devraient être au nombre de trois sur le futur SUV Mercedes-AMG et développer plus de 1 000 ch. À l'instar du nouveau coupé quatre portes Mercedes-AMG GT, il devrait y avoir un moteur à l’avant et deux moteurs entraînant les roues arrière, ce qui permettra à ce SUV de disposer d’une transmission intégrale. Grâce à des batteries d’une forte capacité, ce modèle devrait d’une autonomie suffisante, si l’on ne titille pas trop l’accélérateur, lui permettant d'atteindre les 600 km.

Des pneumatiques de sportive de haut niveau

Ce qui surprend sur le prototype pris en photo, outre le camouflage intégral et les feux arrière rapportés, c’est la taille des roues de ce modèle. Avec des pneus 285/40 ZR22 XL à l'avant et 325/35 ZR22 XL à l'arrière, le SUV AMG affiche une taille de pneumatique impressionnante, comparable à celle dont dispose une Porsche 911 GT3 RS actuelle ! On a ainsi la confirmation que ce modèle sera très sportif, il viendra concurrencer vers la fin de l’année 2026 ou début 2027 le BMW XM, qui dispose quant à lui d’une motorisation hybride rechargeable.