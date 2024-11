Cette Mercedes invincible reprend la route après plusieurs jours sous l'eau

La légende urbaine disant qu'il suffit de changer la batterie et mettre un coup de clé prend une nouvelle fois forme pour une Mercedes W123. Cette voiture plongée sous l'eau à cause des inondations de Valence en Espagne sort de manière épique moteur en marche.

La séquence largement partagée sur les réseaux sociaux montre la grande berline apparaître depuis une rampe de parking sous-terrain avec les deux projecteurs allumés, ses essuie-glaces qui peinent à retirer la boue tandis que son moteur diesel vrombissant produit des échos sur les murs. Les traces présentes jusqu'au toit montrent que l'eau noyait complètement l'auto lors de la catastrophe.

De l'eau un mètre au-dessus de la route

D'après le journal espagnol El Mundo, le niveau de l'eau est au moment des intempéries dans la rue à plus d'un mètre au-dessus de la route à cet endroit-là. Un scénario qui n'annonce rien de bon lorsqu'une voiture est stationnée sur place dans un parking sous-terrain

Une batterie pour reprendre la route

Le propriétaire de la Mercedes Rubio ne perd néanmoins pas espoir. Au lieu d'appeler son assurance et de subir l'envoi de son véhicule à la casse, il se rend dans un centre automobile et achète une batterie. D'après ses déclarations, changer cette pièce, vérifier l'huile et sortir l'eau restante dans le moteur ont suffit pour relancer la vieille allemande. Maintenant, place au nettoyage.