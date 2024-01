Cette mini F40 cache une keycar iconique

Il y a tout juste un an, Liberty Walk ne remportait pas tous les suffrages avec sa Ferrari F40 découpée à la disqueuse pour l'habiller d'un kit carrosserie large, d'une peinture blanche et de jantes habituellement réservées aux voitures de drift. Pour 2024, le tuneur nippon revient à un projet original qui choquera moins avec une Autozam AZ1 reprenant les traits de la F40 en modèle réduit.

Tout y est : la teinte blanc pur, les projecteurs sans coque, les sièges baquets rouges, les pneus Toyo à marquage blanc, les ailes musclées, l'aileron réglable et les jantes forgées noir brillant. Cerise sur le gâteau, l'Autozam AZ1 façon mini F40 bénéficie sans surprise de portes papillon déjà installées sur le modèle d'origine à l'aura particulièrement marquée chez les amateurs de sportives japonaises. Une voiture au rendu amusant qui attirera sans doute la sympathie sur son passage.

Un ensemble à plus de 40 000 euros

Pour rappel, l'Autozam AZ1 se positionnait au Japon comme une Keijidōsha plus connue sous le nom de kei car. Cette catégorie aux dimensions réduites permet sur place de bénéficier de taxes allégées et d'autres avantages. La cylindrée de la voiture doit en outre se placer sous la barre des 660 cm3. Dans le cas de l'Autozam AZ1, elle embarquait au cours de sa carrière un moteur 657 cm3 central arrière d'une puissance de 64 chevaux grâce à l'appui d'un turbo et une boîte manuelle cinq vitesses. Une auto aujourd'hui assez onéreuse sur le marché de la collection au vu des performances. Ses prix dépassent effectivement les 20 000 euros, comme le kit visible ici (20 970 euros environ).