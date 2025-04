Cette MX-5 se prend pour une Ferrari

Signer pour une Mazda MX-5 NA permet de mêler plaisir de rouler cheveux au vent et d'avoir une voiture iconique dans son garage. Cela n'est vraisemblablement pas suffisant pour cet automobiliste qui dispose d'une Miata (son nom au Japon) blanche déguisée en sportive italienne.

Un rapide coup d'œil sur la seule image de l'annonce du modèle en question permet de comprendre la manœuvre. La Nippone a en effet reçu un nez, des ailes et une poupe évoquant une voiture beaucoup plus chère et puissante : la Ferrari 250 GTO. Un pari gagné ? Pas vraiment tant il est facile de reconnaître la Japonaise sous ces éléments de carrosserie.

Une transformation anglaise ?

Les plus observateurs remarqueront la présence d'un volant à droite dans l'habitacle. Les Britanniques sont friands de répliques en tout genre. Il n'est donc pas très difficile d'imaginer que la transformation de cette Mazda MX-5 en fausse Ferrari provient de son existence outre-Atlantique avant son arrivée sur le territoire français. Quoi qu'il en soit, les pièces sont bien ajustées et intégrées à la carrosserie de la voiture autrefois équipée de projecteurs escamotables.

La MX-5, une star des années 90

Les fans de la Mazda MX-5 ne comprendront pas les motivations de la personne à l'origine de cette étrange mutation. La découvrable marquait pour rappel les années 90 avec son look spécifique et sa philosophie de petite propulsion cabriolet à moteur avant. Une approche largement éprouvée par les Anglais que Mazda parvenait à rendre encore plus accessible via un véhicule abordable et fiable.