Cette voiturette rentre dans une voiture

Les Citroën Ami, Aixam e-City et autres Microlino combinent moteur électrique et taille réduite sur le segment des voiturettes. Cela dit, le modèle du jour pousse le curseur encore plus loin en étant si compact qu'il parvient à se loger dans une voiture.

La KG Motors Mibot est une voiturette branchée capable de grimper à bord d'un utilitaire de taille adaptée. Le véhicule en question d'origine japonaise promet en outre une autonomie de 100 kilomètres environ et une vitesse maximale de 59 km/h. Cerise sur le gâteau, son tarif se place à 1 million de yens. Une rapide conversion permet de découvrir que cela représente l'équivalent de 6 120 euros.

Une philosophie minimaliste qui fait mouche

D'après le fondateur Kazunari Kusunoki de la start-up fondée il y a trois ans seulement, les voitures modernes sont devenues "beaucoup trop grosses". Il est clair que sa solution met la barre plus haut avec une compacité record autrefois célébrée avec des deux roues tel que le Honda Motocompo. Ici, l'occupant bénéficie d'une carrosserie complète avec un toit et d'une planche de bord équipé d'un grand écran connecté. KG Motors espère atteindre une production annuelle de 10 000 unités. Les 3 300 premiers exemplaires du lancement que le constructeur assemblera d'ici 2027 sont déjà vendus.