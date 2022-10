Changement d'heure : les Français inquiets pour leur sécurité sur la route

Vous connaissez la rengaine par cœur, ce dimanche 30 octobre, à 3 heures, il sera 2 heures.

Prévu pour ce week-end, le passage à l’heure d’hiver va, comme tous les ans, bouleverser notre quotidien pendant quelques jours, le temps de s’acclimater à la nuit qui tombe plus tôt et aux habitudes à changer.

Un changement qui est pour de nombreux Français une source d’angoisse. Une de plus.

Selon une étude d’Harris Interactive réalisée pour l’association Assurance Prévention réalisée en ligne entre le 6 et le 11 octobre dernier auprès d’un échantillon représentatif de 2 039 personnes, 82 % des Français sont inquiets pour leur sécurité lorsque la visibilité baisse, que ce soit la nuit, à la tombée de la nuit ou en cas de brouillard. Un chiffre qui grimpe même à 90 % en ce qui concerne les cyclistes, quand 85 % des conducteurs de deux-roues motorisés se sentent également particulièrement vulnérables.

Avec le changement d’heure et la nuit qui tombera donc plus tôt dès ce dimanche, les usagers de la route les plus vulnérables se sentent donc particulièrement exposés.

Et ce ne sont pas les chiffres de la Sécurité routière qui vont les rassurer. Selon l’ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) et des données recueillies entre 2015 et 2019, le nombre d'accidents impliquant un piéton augmente de manière récurrente de 42 % en novembre, par rapport au mois d'octobre.

Et la Sécurité routière de rappeler « aux piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, l'importance de se rendre visible, et invite les automobilistes à redoubler de vigilance vis-à-vis de ces usagers vulnérables. Dans les phares d'une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 20 mètres lorsqu'ils sont vêtus de noir. Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 mètres. »

Un encouragement à « porter des vêtements clairs et à opter pour des dispositifs rétroréfléchissants (gilet, brassard, gants, bandes sur le sac à dos, le cartable, etc.) » et à redoubler de vigilance.