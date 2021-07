Chassé-croisé : où faire un plein de carburant à prix coûtant

Vous serez très nombreux à prendre la route à la fin de cette semaine. Bison Futé a d'ailleurs sorti le drapeau noir pour samedi, dans le sens des départs. Pour beaucoup, le trajet commencera par un passage à la pompe.

Une dépense incontournable, qui ne fait guère plaisir, d'autant que les prix ont flambé depuis le début de l'année. La reprise économique, liée à l'arrivée des vaccins, a relancé les cours du pétrole. Le budget carburant pour l'été 2021 sera donc bien plus élevé que celui de l'été 2020 ! Au 23 juillet 2021, le litre de gazole coûtait en moyenne dans l'Hexagone 1,44 €. Pour le sans-plomb-95, c'était 1,55 €. Il y a un an, on était à 1,24 et 1,33 € !

Pour avoir la facture la plus basse possible, il faut aller voir du côté des enseignes de supermarché. Et la bonne nouvelle est qu'elles proposent souvent des opérations de carburants à prix coûtant lors des week-ends de grands départs. Ce sera ainsi le cas pour le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens cru 2021.

Michel-Edouard Leclerc a annoncé que ce sera prix coûtant dans toutes les stations E.Leclerc, les vendredi 30 et samedi 31 juillet. Avec cette opération commerciale, le prix du litre baisse de 2 à 3 centimes, ce qui est toujours ça de pris, surtout si on pense à faire le plein avant le départ et dès son arrivée.

Sur les réseaux sociaux, on a aussi pu voir que des Intermarché proposeront des prix coûtants à la pompe en fin de semaine.