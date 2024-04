Chery iCar V23 (2024) : encore un beau 4x4 électrique chinois

La tendance est aux 4x4 forts en gueule. Le Ford Bronco vient de faire son grand retour aux Etats-Unis avec un design très osé, le nouveau Toyota Land Cruiser joue presque les gravures de mode et même le dernier Hyundai Santa Fe ressemble un peu à un Land Rover Defender.

En Chine aussi, plusieurs constructeurs proposent depuis quelque temps des modèles au design léché, inspirés des Jeep Wrangler et autres baroudeurs à l’image valorisante. Le constructeur Chery se positionne sur ce segment avec le V23 vendu sous la nouvelle marque iCar, un tout-terrain électrique de seulement 4,22 mètres de long dont le style évoque aussi bien le Mercedes Classe G (vu depuis l’arrière) que les vieux Toyota Land Cruiser BJ40 (depuis l’avant) ou même l’intrigant Ssangyong Korando.

Pas prévu pour l’Europe pour l’instant

Laissant le choix entre deux versions (l’une en deux roues motrices et l’autre en transmission intégrale), l’engin offrirait entre 400 et 500 km d’autonomie d’après les normes chinoises encore moins réalistes que notre procédure d’homologation WLTP. Il s’attaquera dans l’Empire du milieu au Baojun Yep de SAIC et pour l’instant, nous n’avons aucune information à propos d’une éventuelle commercialisation chez nous. Mais avec une telle gueule, il aurait probablement toutes les chances de plaire.