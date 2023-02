Baojun Yueye, le Suzuki Jimny électrique moderne ?

Vous le savez, le Suzuki Jimny n’existe plus qu’en version utilitaire à deux places sur le marché européen depuis 2020, une stratégie commerciale qui permet au constructeur japonais de contourner le gros malus écologique de la voiture en quatre places et de se conformer aux objectifs fixés par l’Union européenne en matière d’émissions de CO2 moyennes par gammes de voitures neuves. Mais Suzuki planche déjà sur un futur petit 4x4 entièrement électrique, qui reprendra le badge « Jimny » et devrait donc venir chez nous avant la fin de la décennie actuelle.

Vous n’avez pas envie d’attendre aussi longtemps pour investir dans un petit 4x4 électrique au style terriblement baroudeur ? Alors, vous n’avez plus qu’à espérer que Baojun importe le plus tôt possible son nouveau Yueye chez nous. Comme vous pouvez le voir dans les images accompagnant cet article, en provenance d’AutoHome, l’engin ressemble furieusement à un Jimny modernisé dans ses proportions. Il ne mesure que 3,38 mètres de long, à comparer aux 3,65 mètres de long du Jimny actuel. Il est propulsé par un petit moteur électrique de 68 chevaux et 140 Nm installé sur le train arrière et entraînant uniquement les roues arrière. D’après AutoHome, une version à transmission intégrale serait également au programme pour plus tard. Il faudra bien ça pour atteindre des capacités tout-terrain en rapport avec son design !

Un jour en Europe ?

Appartenant à la société SAIC-GM-Wuling, ce Baojun Yeuye est avant tout conçu pour le marché chinois. Nous n’avons pour l’instant aucune information quant à une éventuelle commercialisation en-dehors de l’Empire du Milieu et éventuellement sur notre marché européen. Mais son design craquant aurait probablement de quoi séduire chez nous.