Le nouveau Toyota Land Cruiser (2024) coûte une fortune et il n'y en aura pas pour tout le monde

53 240€. Voilà ce que coûtait l’ancien Toyota Land Cruiser, toujours disponible en stock actuellement. La toute nouvelle mouture du 4x4 japonais, dont nous venons de prendre le volant, n’a plus rien à voir avec cet ancien Land Cruiser sur le plan du style. Aux lignes assez banales de son prédécesseur, il oppose une carrure très carrée qui semble plaire et joue sur la même corde que le Land Rover Defender.

On attend toujours de connaître le détail de la gamme de ce nouveau Land Cruiser en France. Mais le constructeur dévoile déjà le prix de sa version de lancement First Edition haut de gamme. Et ça fait mal : 92 000€ soit près de 40 000€ de plus que l’ancien modèle !

Un tirage au sort

Sachant que l’auto aura très probablement droit au malus écologique français maximal de 60 000€ avec son gros moteur diesel dont on ne connaît pas encore le grammage CO2 officiel, l’addition française de ce gros bébé dépassera les 150 000€. Ce qui n’empêche pas Toyota de mettre en place un tirage au sort pour designer ceux qui auront le droit de le commander. Seulement cinq exemplaires seront alloués au marché français et on sait qu’il n’y aura que 3 000 Land Cruiser First Edition dans toute l’Europe. Et voilà le Japonais dans la cour des 4x4 de luxe à côté du Land Rover Defender, du Jeep Wrangler 4XE et même du Mercedes Classe G…