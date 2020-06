Chevrolet : la Corvette C8 confirmée pour l'Europe en 2021

Si vous doutiez de l'arrivée de la nouvelle Corvette en Europe, vous pouvez désormais être rassuré. La marque américaine confirme le lancement du coupé et du cabriolet sur le Vieux Continent via la branche spéciale européenne de Chevrolet, toujours présent en Europe pour les Corvette, Camaro et pour la distribution de la marque Cadillac.

La nouvelle Corvette C8, qui est inédite pour son moteur central, sera donc livrée aux Européens dès le second semestre 2021. Une longue attente qui en vaudra largement la chandelle : pour moins de 100 000 €, les clients repartiront avec une auto du calibre de certaines supercars nettement plus chères. Le V8 6.2 atmosphérique sera doté du pack Z51 (avec échappement spécifique) et développe 495 ch et 637 Nm. Il sera associé exclusivement à une boîte automatique à huit rapports. Chevrolet a fait simple en ne retenant que la version Z51 de la Corvette C8 pour l'Europe.

De série, l'auto disposera donc des suspensions réglables, du freinage Brembo surdimensionné, du pack aérodynamique et des Michelin Pilot Sport 4S à la livraison. Le modèle européen sera par ailleurs mieux doté que l'entrée de gamme américaine avec le système audio Bose 14 HP, l'affichage tête haute, la caméra de recul, les sièges chauffants et ventilés, ou encore l'enregistreur de données et la navigation.

Seuls les tarifs anglais sont pour l'instant connus : 91 000 € pour le coupé, 97 500 € pour le cabriolet. Les prix français devraient être logiquement assez proches.