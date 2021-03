Chute du diesel : Bosch va supprimer 750 emplois à Rodez

En réponse à

Oui c'est vrai mais combien d'emplois créées dans les filières vertes comme l'éolien, le renouvelable, le recyclable etc...?

J'aimerais bien comparer la différence entre les emplois qui seront perdus par la baisse des VT et ceux gagner par la hausse des VE. Mais, pour être honnête, je ne le connais pas. De toute façon il faut savoir évoluer, et je ne connais pas une seule évolution qui se fasse sans casse. D'un côté ou de l'autre il y aura de la casse. On peut pas être gagnant à 100%. On pense aux chomeurs sur le court terme mais il faut aussi voir à long terme avec les avantages du VE notamment sur la pression hospitalière qui sera moins forte (moins de maladie respiratoire, cancers etc...) et aussi la qualitré de vie qui va s'améliorer grâce à la dépolution des centres villes.

Après oui, il faut sérieusement se pencher sur la relocalisation de nos industries. On le voit ben avec les puces fabriqués en Chine. Une rupture de stock et c'est le drame.

En tout cas ca dérangeait bien moins les gens quand les caissières de supermarché, les hôtesses de péage d'autoroutes, les mineurs etc... perdaient leurs emplois. On pouvait pas taper sur l'écologie. Malheuresement non l'écologie n'est pas responsable de tous les malheurs de cette terre.