Citadine d'occasion à moins de 8 000 € : pourquoi pas une fiable japonaise ou coréenne ?

Avec ses 3,49 m de long, la Matiz 2 s'impose comme l'une des citadines les plus courtes de la catégorie. Apparue en 2005 après le rachat de Daewoo par l'américain Chevrolet, elle a toujours été fabriquée en Corée. Mais sa carrière n'aura duré que six ans. Déclinée uniquement en cinq portes elle est animée par un bloc trois cylindres essence de 800 cm3 développant 52 ch. Son terrain de prédilection est la ville. Elle est très présente en seconde main et de bonnes affaires sont possibles dès 3 500 €. Vu à ce tarif une Matiz d'avril 2009 avec seulement 49 000 km au compteur.

À mi-chemin entre le minispace citadin et la citadine, la Jazz 2 peut figurer sans souci dans ce dossier. D'autant, qu'avec ses 3,90 m de long, elle s'aligne globalement sur les dimensions de ses concurrentes. Pour ce qui est de la mécanique, la Jazz n'est déclinée qu'avec des blocs essence. À savoir, un 1.2 VTECH de 90 ch, et un 1.4 VTECH de 100 ch. Elle existe aussi en hybride mais elle devient alors intouchable pour le budget maxi imparti ici.

En janvier 2011, elle a droit à un lifting de la face avant. Du point de vue carrosserie, la Jazz n'existe qu'en cinq portes. Du côté de l'offre en occasion, ce n'est pas l'euphorie, contrairement à ses rivales. Toutefois, quelques bons plans sont possibles mais il faudra s'armer de patience pour dénicher un modèle vendu sous la barre des 8 000 € et pas trop kilométré. Vu une 1.4 VTECH 100 ch de juin 2013 et 113 000 km au compteur à 6 900 €.

Le second opus de la i10 est arrivé sur le marché fin 2013. S'il mesure 16 cm de plus que sa rivale, la Matiz, soit 3,65 m, il fait partie néanmoins des petites citadines. À l’instar de la Matiz, l'i10 est disponible uniquement en cinq portes. En revanche, côté motorisations, il y en a deux. À savoir : un 1.0, trois cylindres de 66 ch et un 1.2, quatre cylindres de 87 ch. Des puissances qui rendent l'i10 plus polyvalente et ainsi permettent de quitter la ville pour des escapades sur route. En occasion, l'offre est assez fournie. Toutefois, à moins de 8 000 €, il vous faudra faire l'impasse sur la version restylée (fin 2017) encore trop chère. Vu une 1.2 87 ch Intuitive de juin 2014 ayant 76 400 km au compteur à 6 500 €.

Kia Rio 3 (2011-2017)

Avec l'arrivée de la troisième génération de la Rio, Kia s'affiche avec un modèle totalement métamorphosé et qui gagne 7 cm en longueur franchissant ainsi la barre des 4 m. De quoi rivaliser, entre autres, avec les Peugeot 207, Renault Clio et VW Polo. Au menu des motorisations, deux essence, un 1.2 de 84 ch et un 1.4 de 110 ch. En diesel, un 1.1 CRDi de 75 ch et un 1.4 CRDi de 90 ch. La Rio est déclinée en trois ou cinq portes. En juin 2015, elle bénéficie d'un restylage. Côté tarifs, comptez un minimum de 6 500 € pour une 1.2 essence âgée d'une dizaine d'années et avec moins de 100 000 km au compteur. En diesel on flirte avec les 7 500 €. Vu, une 1.1 CRDI Style 75 ch de septembre 2014 et 101 000 km au compteur.

3,59 m, c'est la longueur de ce second opus de la Picanto, soit 10 cm de plus que la Matiz. Mais contrairement à sa concurrente, la Picanto est disponible en trois ou cinq portes. Pour ce qui est de la mécanique, pas de versions diesels, mais deux essence. Une 1.0 trois cylindres de 66 ch et 69 ch ainsi qu'une 1.2 quatre cylindres de 85 ch. Au cours de sa carrière, la Picanto a bénéficié, début 2015, d'un léger restylage de la face avant (calandre et bouclier redessinés). Bonne nouvelle, ce modèle est assez présent sous la barre des 8 000 €. Toutefois, pour ce qui est de l'offre, ce sont surtout les blocs 1.0 les plus diffusés et les déclinaisons cinq portes. Vu une Urban Chic d'août 2015 avec 70 000 km au compteur à 7 000 €. Si vous optez pour un budget mois conséquent, il faudra vous tourner vers un modèle plus âgé et non restylé. Vu une 1.0 de décembre 2012 ayant parcouru seulement 58 000 km à 5 500 €.

Né monospace citadin dans sa première mouture, la nouvelle Space Star, apparue en mars 2013 se range désormais dans la catégorie des citadines. Mais avec ses 3,71 m de long, est-elle mini-citadine ou citadine ? Peu importe, ses dimensions la rendent polyvalente avec certes une meilleure aptitude en usage urbain. Au point de vue motorisation, exclusivement des trois cylindres essence. Un 1.0 de 71 ch et un 1.2 de 80 ch. Trois ans après son lancement, (septembre 2016) la Space Star se refait une beauté. La face avant est entièrement redessinée. Sont modifiés : le capot, le bouclier, la calandre et les projecteurs. À l'arrière, on note également un nouveau bouclier et de nouveaux feux ainsi qu'un béquet de hayon. Et ce n'est pas tout. Le Space Star grandit de 9 cm en longueur. Côté offre, le 1.0 domine et le 1.2 est davantage en retrait. Pour ce qui est des tarifs à la revente, un budget de 6 500 € vous permet de vous tourner vers une version restylée. Vu une 1.0 5 p. de décembre 2018 et 54 000 km à 6 500 €. Pour un peu plus de 7 000 €, vu une 1.2 Invite de juin 2019 avec 88 000 km au compteur à 7 300 €.

La quatrième génération de Micra fait son entrée en 2010. Trois ans plus tard, fin 2013, c'est au tour de la version restylée de voir le jour. Âgée de plus de dix ans, cette dernière est très présente en seconde main et facilement accessible en dessous de la barre des 8 000 €. Commercialisée uniquement en cinq portes, elle mesure 3,82 m de long. Au point de vue mécanique, un bloc essence mais pas de diesel. Il s'agit d'un trois cylindres de 80 ch en version atmosphérique et de 98 ch avec compresseur. Force est de constater qu'à travers les annonces, c'est le moins puissant qui domine l'offre. S'il convient pour un usage principalement urbain, il peine un peu sur route et autoroute. Côté transmission, au choix, une boîte manuelle à cinq rapports et une CVT (variation continue). Pour ce qui est des prix, comptez un budget de départ de 6 500 € pour une Micra âgée d'une dizaine d'années et avec moins de 80 000 km au compteur. Vu une 1.2 80 ch Acenta de juin 2015 et 66 000 km à 6 500 €.

Née il y a près de vingt ans, la deuxième génération de Swift aura connu un beau succès. La citadine japonaise sera déclinée en trois et cinq portes et animée par des blocs essence et diesels. Soit un 1.3 VVTi de 90 et 92 ch et un 1.6 VVTi de 109 ch ainsi qu'un 1.3 DDIs de 70 ch et 75 ch. Avec ses 3,69 m de long, elle est idéale pour les déplacements urbains mais elle peut s'aventurer sur routes et autoroutes sans problème. Si, l'habitacle est assez spacieux pour les passagers, le coffre, lui, est bien réduit avec un volume de seulement 231 litres. Compte tenu de sa notoriété, la Swift continue d'afficher des tarifs assez soutenus en occasion. Mais attention aux versions de lancement et commercialisées jusqu'en 2008, elles ont connu des soucis de boîte de vitesses mécanique se traduisant par son remplacement. Visez plutôt les années 2009 à 2011 plus fiables. Vu une 1.3 VVTi 92 ch d'avril 2010 et seulement 55 000 km au compteur pour 6 700 €.

Si la première génération d'Aygo était un clone de la Citroën C1 et des Peugeot 107 et 108, ce second opus fait désormais cavalier seul en matière de design.Tout en héritant de la plateforme de sa devancière, la ligne n'a plus rien à voir. En revanche, pour ce qui est de la motorisation, pas de changement. Le trois cylindres essence 1.0 VVTi de 69 ch est reconduit. Et c'est d'ailleurs le seul bloc disponible au catalogue. Rappelons qu'elle est déclinée en trois ou cinq portes. Sans surprise, c'est cette dernière la plus présente avec près de 80 % des annonces. À l’instar de bon nombre de ses rivales, l'Aygo et ses 3,45 m de long est une parfaite mini-citadine. Coté offre, C'est limité mais en rapport avec le gabarit (168 litres). Sans être pléthorique le choix est là et bonne nouvelle, les kilométrages inscrits aux compteurs sont plus que raisonnables. À titre d'exemple, un particulier cède une Aygo 3p de février 2016 avec 62 000 km parcourus pour 6 000 €. Avec une soulte de 1 000 €, un professionnel propose une Aygo 5p de novembre 2016 et 60 000 km au compteur.

Sous la barre des 8 000 € il faudra vous tourner vers l'opus 3 de la Yaris, apparu en septembre 2011 et opter pour des modèles essence, les diesels étant rares à ce tarif, les hybrides encore plus rares, et surtout très kilométrés. Malheureusement, les versions fonctionnant au sans-plomb, affichent également des kilométrages au-dessus des 100 000 km. Mais, compte tenu de l'excellente fiabilité de cette Yaris, pas de quoi s'inquiéter. Au menu des motorisations, un 1.0 trois cylindres de 69 ch et un quatre cylindres 1.3 de 100 ch. Mais, côté offre, c'est le 1.0 qui s'impose avec trois fois plus d'annonces. Pour ce qui est des dimensions, la citadine japonaise fabriquée en France, mesure 3,89 m, soit un peu plus que la Nissan Micra. Rappelons que cette Yaris est disponible en trois ou cinq portes. Et c'est cette dernière déclinaison qui domine l'offre. Enfin, en matière de tarifs, ils démarrent aux alentours des 6 500 €. Vu une 1.0 69 ch de juin 2013 ayant parcouru 101 000 km à 6 400 €.



LE BILAN

À l'heure du choix d'une petite voiture pour circuler en ville, se tourner vers un modèle asiatique n'est pas une mauvaise idée, au contraire. Certes, l'offre en seconde main n'est pas aussi fournie que pour une auto européenne, mais à force de patience, on finit par trouver la citadine qui correspond à ses besoins. Seul bémol, le réseau après-vente également moins présent dans l'hexagone. Qu'à cela ne tienne, la réputation de fiabilité des coréennes et des japonaises fait que les visites au garage se limitent généralement à un simple entretien annuel voire à des réparations liées à l'usure. Alors, faire quelques kilomètres supplémentaires pour se rendre en concession n'aura rien d'insurmontable...