Citadines et SUV, segments stars des flottes auto

A l’heure où, sur le marché des flottes, la compétition n’a sans doute jamais été aussi intense entre marques automobiles, qu’elles soient françaises ou étrangères, cette rentrée de septembre nous donne l’occasion de faire le point sur la segmentation des parcs d’entreprises en matière de voitures particulières (VP).

Pole position pour les citadines

Depuis janvier dernier, ce sont clairement les citadines qui ont la faveur des gestionnaires. Au palmarès des immatriculations de voitures neuves, elles tiennent la pole position. C’est d’abord la Peugeot 208 qui roule des mécaniques. L’égérie badgée du lion occupe la première place, toutes catégories confondues, avec un peu plus de 19 000 exemplaires au cours des huit premiers mois de 2022.

Dans son dos, on découvre une autre pensionnaire de Stellantis, en l’occurrence, la Citroën C3. L’urbaine aux chevrons, elle aussi rompue aux honneurs, fait même encore mieux qu’habituellement puisqu’elle occupe une solide deuxième place avec plus de 15 000 nouvelles mises à la route. Une autre citadine tricolore se montre définitivement incontournable. Il s’agit de la Renault Clio V, actuelle 4e au général.

Ce trio de choc distance néanmoins de très loin les autres citadines du marché. La Toyota Yaris doit se contenter du 16e rang, l’Opel Corsa du 22e, la Fiat 500 du 23e, la Renault Zoé du 26e. La représentante de Mini, quant à elle, se classe 30e tandis que la Renault Twingo ferme la marche des citadines au 44e rang, avec 1580 unités distribuées.

SUV & Crossovers, meilleurs en volumes

Le segment qui colle aux roues des urbaines pour la gagne, c’est celui des SUV et crossovers. Ces modèles multimarques conservent en effet une cote de popularité incroyable auprès de la clientèle business. Et bien qu’un seul de leurs homologues atteigne le podium provisoire 2022 (le Peugeot 3008, actuel 3e), ce sont bien eux les champions toutes catégories en termes de représentants et de volumes.

Juste derrière le 3008 et ses 14 118 unités, Peugeot positionne son 2008 (6e) et son 5008 (9e) en haut de l’affiche. Renault s’illustre presque tout autant dans ce peloton de tête, en plaçant son Arkana au 8e rang (6994 suffrages) et son Captur au 10e. L’armada des ces voitures polyvalentes à garde au sol surélevée ne s’arrête pas là.

Entre les 11e et 50e places, on dénombre encore une vingtaine de crossovers et SUV. Pêle-mêle, on peut citer le Hyundai Tucson (13e), le BMW X1 (20e), le Ford Puma (31e), le Volvo XC40 (38e) ou encore le Mercedes GLC (41e). Ce segment, à travers ce tour de force, confirme ainsi sa percée des dernières années au sein des flottes automobiles françaises.

Les compactes en embuscade

A l’arrière des citadines et des SUV, ce sont les compactes qui sonnent la charge. Ces outsiders sont résolues à ne pas jouer les simples figurantes. Deux d’entres elles se distinguent parmi l'élite, comme d'ailleurs depuis plusieurs saisons. Après 168 jours ouvrés, la Peugeot 308 occupe ainsi la 5e place des VP les plus livrés (13 077 exemplaires) dans les parcs, tandis que sa consoeur Renault Mégane, infatigable, se maintient sans forcer dans la deuxième partie du top 10, occupant la 7e place du classement général à la veille de l’automne.

Dans la famille des compactes, il faut également compter sur d’autres valeurs sûres, des modèles emblématiques signés notamment de marques étrangères. Il y a par exemple la Volkswagen Golf (12e avec 4199 prises), la Mercedes Classe A (19e) et la Toyota Corolla, 21e avec 2751 prises entre début janvier et fin août. A distance, on remarque entre autres la BMW Série 1, 35e des ventes aux flottes avec 1847 livraisons enregistrées.

Berlines et monospaces en retrait

Enfin, au hit-parade des voitures particulières qui ont rejoint les flottes depuis le début de l’année, on aperçoit une poignée de berlines et de monospaces, ce qui permet de constituer au final un top 50 relativement hétérogène.

La première berline pointe cependant très en retrait. L’actuelle leader de ce grupetto est la BMW Série 3. La sportive munichoise se classe à la 34e place avec quelque 1800 immatriculations. Deux rangs plus loin, on note la présence de la Peugeot 508, puis dans son sillage, celle de la Skoda Octavia. La Tesla Model 3, pour sa part, doit se contenter du 42e rang.

Pendant ce temps, deux monospaces tentent de faire parler d'eux comme ils peuvent dans ce top 50 provisoire. Le Citroën C4 Spacetourer prend la 43e place avec 1639 exemplaires validés, devant le Renault Grand Scenic, 48e de la cordée avec 1416 livraisons au compteur depuis janvier.

_______________________________________________________________________________

Top 50 des VP neufs immatriculées depuis le 1er janvier, par segments et modèles.

RANG SEGMENT VP MARQUE ET MODELE VOLUME 1 CITADINE PEUGEOT - 208 II 19 086 2 CITADINE CITROEN - C3 III 15 878 3 SUV & CROSSOVERS PEUGEOT - 3008 II 14 118 4 CITADINE RENAULT - CLIO V 13 753 5 COMPACTE PEUGEOT - 308 III 13 077 6 SUV & CROSSOVERS PEUGEOT - 2008 II 11 145 7 COMPACTE RENAULT - MEGANE IV 8 671 8 SUV & CROSSOVERS RENAULT - ARKANA 6 994 9 SUV & CROSSOVERS PEUGEOT - 5008 II 6 555 10 SUV & CROSSOVERS RENAULT - CAPTUR II 6 087 11 SUV & CROSSOVERS CITROEN - C5 AIRCROSS 5 201 12 COMPACTE VOLKSWAGEN - GOLF VIII 4 199 13 SUV & CROSSOVERS HYUNDAI - TUCSON III 4 093 14 COMPACTE CITROEN - C4 III 3 642 15 SUV & CROSSOVERS FORD - KUGA 3 471 16 CITADINE TOYOTA - YARIS 3 166 17 SUV & CROSSOVERS RENAULT - KADJAR 3 046 18 SUV & CROSSOVERS VOLKSWAGEN - TIGUAN II 2 944 19 COMPACTE MERCEDES - CLASSE A 2 875 20 SUV & CROSSOVERS B.M.W. - X1 2 853 21 COMPACTE TOYOTA - COROLLA 2 751 22 CITADINE OPEL - CORSA 2 665 23 CITADINE FIAT - 500 2 598 24 SUV & CROSSOVERS KIA - SPORTAGE 5 2 408 25 SUV & CROSSOVERS B.M.W. - X3 2 342 26 CITADINE RENAULT - ZOE 2 235 27 SUV & CROSSOVERS TESLA - MODEL Y 2 202 28 SUV & CROSSOVERS CITROEN - C3 AIRCROSS 2 171 29 SUV & CROSSOVERS DS - DS7 2 168 30 CITADINE MINI - MINI III 2 113 31 SUV & CROSSOVERS FORD - PUMA 2 085 32 COMPACTE AUDI - A3 2 067 33 SUV & CROSSOVERS MERCEDES - GLA II 1 958 34 BERLINE B.M.W. - SERIE 3 1 870 35 COMPACTE B.M.W. - SERIE 1 1 847 36 BERLINE PEUGEOT - 508 II 1 794 37 BERLINE SKODA - OCTAVIA IV 1 771 38 SUV & CROSSOVERS VOLVO - XC40 1 762 39 SUV & CROSSOVERS OPEL - CROSSLAND 1 746 40 SUV & CROSSOVERS VOLKSWAGEN - T-ROC 1 734 41 SUV & CROSSOVERS MERCEDES - GLC 1 706 42 BERLINE TESLA - MODEL 3 1 690 43 MONOSPACE CITROEN - C4 SPACETOURER 1 639 44 CITADINE RENAULT - TWINGOIII 1 580 45 SUV & CROSSOVERS NISSAN - QASHQAI 3 1 518 46 SUV & CROSSOVERS TOYOTA - C-HR 1 442 47 SUV & CROSSOVERS MINI - COUNTRY2 1 426 48 MONOSPACE RENAULT - GRAND SCENIC IV 1 416 49 SUV & CROSSOVERS VOLVO - XC60 II 1 411 50 SUV & CROSSOVERS HYUNDAI - KONA 1 401

Source données : Cabinet AAA Data