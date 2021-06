Citadines polyvalentes françaises : laquelle décote le plus ?

En France, les citadines sont la catégorie de voiture la plus vendue. Et depuis le début de l'année, la Peugeot 208 est sur la première marche du podium des ventes, toutes catégories confondues, suivie par la Renault Clio, tandis que la Citroën C3 est 5e. Et ce succès ne date pas d'hier, ces trois modèles étant sur les premières marches, ou du moins dans le top 5 ou 10 pour la C3.

Pas étonnant, donc, qu'on les retrouve en très grand nombre sur le marché de l'occasion. Un marché sur lequel les acheteurs espèrent faire de bonnes affaires, bien sûr !

Et nous nous sommes posé la question de savoir laquelle de ces trois citadines françaises (il en existe une quatrième, que nous avons volontairement écartée, la DS 3, car elle est "considérée comme" premium donc pas vraiment comparable) était la meilleure affaire financièrement parlant. Laquelle décotait le plus par rapport à son prix du neuf.

Nous avons donc épluché des milliers d'annonces, tous moteurs et finitions confondus, comparé les prix de vente aux prix du neuf de l'époque, pour des modèles en occasion récente, soit 1 an, puis plus âgés, soit 3 ans, 7 ans et 10 ans. Et calculé la décote maximale, celle pour les modèles les moins chers du marché, les "meilleures affaires", mais aussi la décote moyenne, plus représentative.

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous

Quelle est la citadine polyvalente française qui décote le plus ?

Modèle Décote maxi à 1 an Décote moyenne à 1 an Décote maximale à 3 ans Décote moyenne à 3 ans Décote maximale à 7 ans Décote moyenne à 7 ans Décote maximale à 10 ans Décote moyenne à 10 ans Citroën C3 II ou III Entre -24 % et -36 %* Entre -14 % et -21 %* Entre -34 % et -50 %* Entre -28 % et -39 %* Entre -63 % et -68 %* Entre -53 % et -60 %* Entre -63 % et -75 %* Entre -63 % et -66 %* Peugeot 208/207 Entre -15 % et -24 %* Entre -13 % et -15 %* Entre -44 % et -51 %* Entre -32 % et -44 %* Entre -51 % et -58 %* Entre -41 % et -55 %* Entre -67 % et -74 %* Entre -64 % et -70 %* Renault Clio 3, 4 ou 5 Entre -30 % et -36 %* Entre -24 % et -28 %* Entre -38 % et -54 %* Entre -35 % et -45 %* Entre -56 % et -65 %* Entre -52 % et -56 %* Entre -77 % et -79 %* Entre -67 % et -73 %*

* Selon la finition

On le constate, à un an, c'est la Renault Clio qui décote le plus, et de façon assez importante en moyenne. Le résultat d'une politique de promotion agressive de Renault, qui est en passe d'être finie, selon Luca De Meo, nouveau patron de la marque. La Citroën reste intéressante, tandis que la Peugeot 208 décote très peu, preuve du fort engouement autour d'elle, en occasion comme en neuf. Il s'agit bien sûr ici de la dernière génération.

Car après 3 ans, on parle de l'ancienne 208, la première génération. Et là c'est une autre histoire. Elle décote alors presque autant que la Clio 4, et c'est la C3 qui décote le moins. Une surprise.

Car après 7 ans, c'est bien la C3 qui devient la plus intéressante à l'achat, en décotant beaucoup. Mais l'explication est simple : il s'agit de la génération précédente, moins prisée que l'actuelle. La Clio reste pour cet âge-là devant la 208 en matière de décote. Cette dernière est celle qui vous coûtera le plus cher par rapport à ses prix du neuf. Et comme ils étaient déjà supérieurs à ceux de la Clio...

Enfin, au bout de 10 ans, on observe des pertes de valeur globalement assez similaires pour la C3 et la 207 (oui, il y a 10 ans, la première 208 n'était pas encore sortie, et la 207 était en fin de carrière). Par contre, la 3e génération de Clio, en vigueur à l'époque, et pourtant une excellente auto, est loin derrière, ou devant selon le point de vue, en termes de décote. Avec des "bonnes affaires" à presque 80 % sous le prix du neuf, elle se révèle une excellente opération pour les acheteurs potentiels. Mais pour les vendeurs, c'est la douche froide. C'est aussi la rançon de ses excellentes ventes en neuf à l'époque. L'offre est donc pléthorique, et la concurrence entre vendeurs fait baisser les prix, selon la loi de l'offre et de la demande.

Il est intéressant de noter par ailleurs, nous l'avons systématiquement constaté, et désormais quel que soit l'âge de l'auto, les modèles à moteur diesel décotent plus que ceux à moteur essence. Parfois dans de grandes proportions. Par exemple, une Peugeot 208 de 7 ans décote en moyenne de 46 % en essence, mais 53 % en diesel. Une C3 de 10 ans de 63 % en essence, mais 66 % en diesel, etc., etc..

LE BILAN

Des trois polyvalentes françaises, c'est sans conteste la Renault Clio qui décote le plus. Plusieurs explications à cela : d'abord sa forte présence sur le marché, qui exacerbe la concurrence et fait baisser les prix, mais aussi la politique de fortes remises de Renault, qui se répercute forcément un peu en occasion ensuite. Ensuite on trouve la Citroën C3, qui se comporte moyennement, sauf autour des 3 ans, où elle est plus chère que les deux autres.

Enfin, la Peugeot 208 fait fort. Il est clair qu'elle plaît plus que les autres en seconde main, car sa perte de valeur est moindre. C'est surtout vrai pour la dernière génération en occasion récente. Pour résumer, la sochalienne se mérite, et mérite un effort financier supplémentaire. La Clio remporte donc le match de la décote. Mais est-ce une victoire ? Pour les acheteurs seulement, oui !