Citroën Berlingo : une série spéciale Rip Curl

Depuis 2016, Citroën collabore avec la marque Rip Curl pour proposer des séries spéciales. Quelques mois après le C3 Aircross, c'est au tour du Berlingo d'en profiter. Le Berlingo Rip Curl est placé au-dessus de la nouvelle finition Feel Pack, qui vient d'être ajoutée entre les niveaux Feel et Shine.

La Feel Pack a déjà en série : jantes 16 pouces noires, vitres arrière et lunette surteintées, trois sièges arrière indépendants escamotables, aide au stationnement arrière, radio sur écran tactile 8 pouces, capteur de pluie, antibrouillards, freinage d'urgence automatique, alerte active de franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de signalisation, alerte attention du conducteur, feux de route automatiques, régulateur de vitesse ou encore rétros extérieur électriques et chauffants.

La Rip Curl ajoute la caméra de recul, l'aide au stationnement avant, la navigation TomTom avec reconnaissance vocale, 3 ans de services connectés et pack SOS et assistance. La clim passe de manuelle à automatique. Côté personnalisation, on a des décors sur les Airbump et autour des antibrouillards en "ocre jaune". Les coques de rétros sont peintes en noir et un sticker décoratif est présent sur la troisième vitre latérale. À bord, il y a une sellerie tissu avec surpiqures blanches. La sangle sur le tableau de bord reçoit des surpiqûres ocre jaune. Des surtapis spécifiques sont aussi au programme.

Le Berlingo Rip Curl existe en taille classique (taille M) avec le bloc essence PureTech 130 ch à boîte automatique EAT8 pour 28 800 €. En diesel, on a le BlueHDi 100 ch BVM6 à 27.350 € et le BlueHDi 130 ch BVM6 à 28.950 €.

Photo d'illustration, dans l'attente d'une photo de la version Rip Curl.