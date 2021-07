Citroën C5 Aircross : bientôt restylé

Citroën prépare la mise à jour du C5 Aircross. Un membre du forum Worldscoop a surpris un des premiers prototypes de la version restylée du SUV compact. Le véhicule devrait être prêt d'ici début 2022.

Pour rappel, le C5 Aircross a rejoint les concessions européennes de Citroën fin 2018. Mais le véhicule avait été lancé courant 2017 en Chine, marché jugé prioritaire, avec une fabrication sur place. Le modèle pour le Vieux Continent est assemblé en France.

Si le camouflage peut sembler léger, Citroën va modifier de nombreux éléments. La face avant sera ainsi revue pour recevoir la nouvelle calandre de la marque, avec une baguette inférieure qui plonge le long des optiques. Sur les photos, on aperçoit aussi un nouvel habillage des feux, qui seront creusés. Le camouflage sur les flancs laisse imaginer des Airbump revus.

Il ne devrait pas y avoir de bouleversement à l'intérieur, tout comme sous le capot. Citroën a déjà fait le ménage dans l'offre technique, le C5 Aircross n'étant plus proposé qu'avec un essence de 130 ch et un diesel de 130 ch. Le SUV existe aussi depuis un an en hybride rechargeable de 225 ch. Peut-être que le modèle aura le droit au nouvel ensemble hybride rechargeable de 180 ch, ainsi qu'à de nouvelles aides à la conduite, comme la conduite semi-autonome de niveau 2.