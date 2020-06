Citroën C5 Aircross : nouvelle gamme dès 25 700 €

Citroën fait évoluer la gamme de son SUV compact. Le prix de départ du C5 Aircross est en hausse. Cela s'explique par l'abandon de la peu intéressante finition Start, dont l'unique intérêt était de donner un prix d'accès sous les 25 000 €.

Au sommet de la gamme apparaît une nouvelle finition Shine Pack. Le 1er juin a aussi marqué le début des commandes pour la série spéciale C-Series, au bon rapport prix/équipements entre les Feel et Shine. Rien n'a changé côté moteurs, avec pour l'essence et le diesel "classique", un choix entre 130 et 180 ch, ainsi que l'hybride rechargeable 225 ch.

Les principaux équipements de série par finition

Les dotations évoluent. La Live a perdu la clim auto, les antibrouillards ou encore l'aide au stationnement arrière. La Feel a perdu l'accès mains libres et la navigation. La Shine perd le hayon mains libres et le Pack Drive Assist, réservés en série à la nouvelle Shine Pack.

Live : freinage d'urgence avec détection des piétons, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, régulateur de vitesse, allumage automatique des phares, rétros électriques et dégivrants, feux arrière LED, climatisation, banquette avec trois sièges indépendants (coulissants, inclinables, escamotables), quatre vitres électriques, radio sur écran tactile 8 pouces, suspensions à butées hydrauliques, jantes 17 pouces…

Feel : Live + aide au stationnement avant/arrière, antibrouillards, climatisation automatique, sièges Advanced Comfort, instrumentation numérique 12,3 pouces, jantes 18 pouces…

C-Series : Feel + caméra de recul, rétros rabattables électriquement, clignotants avant LED, accès/démarrage mains libres, navigation, alerte attention conducteur, feux de route automatiques, régulateur de vitesse adaptatif (avec Stop and Go sur boîte auto), surveillance des angles morts…

Shine : C-Series + phares full LED.

Shine Pack : Shine + recharge téléphone par induction, sièges avant chauffants, siège conducteur électrique, hayon mains libres, jantes 19 pouces, toit bi-ton.

Les prix

Comme les dotations sont allégées pour avoir une montée plus progressive vers la Shine Pack, les prix baissent. La Live a perdu 1 000 €, la Feel 1.100 €, la Shine 550 €.

Essence

- PureTech 130 ch BVM* > Live : 25 700 €, Feel : 28 300 €, C-Series : 30 550 €, Shine : 31 950 €, Shine Pack : 33 600 €.

- PureTech 180 ch BVA > Shine : 36 350 €, Shine Pack : 38 000 €.

Diesel

- BlueHDi 130 ch BVM* > Live : 28.100 €, Feel : 30 700 €, C-Series : 32 950 €, Shine : 34 350 €, Shine Pack : 36 000 €.

- Blue HDi 180 ch BVA > C-Series : 37 350 €, Shine : 38 750 €, Shine Pack : 40 400 €.

*BVA : + 2 050 €.

Hybride rechargeable

- Hybrid 225 ch > Feel : 39 950 €, C-Series : 42 050 €, Shine : 43 450 €, Shine Pack : 45 100 €.