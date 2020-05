Citroën C5 Aircross : une série spéciale C-Series

Citroën continue de décliner la série spéciale C-Series dans sa gamme. Après les C3 Aircross, C4 Cactus et C3 restylée, la voici appliquée au C5 Aircross, le SUV compact des chevrons, qui est dans les concessions depuis début 2019.

La personnalisation est quand même minimale ! Cette série spéciale se caractérise uniquement par un nouveau Pack Color, celui qui concerne les inserts dans le bouclier avant, les Airbump et les barres de toit. Ces éléments sont en rouge foncé anodisé. Mais les autres packs restent disponibles ! Le nuancier de la C-Series comporte les teintes sobres : Blanc Banquise, Blanc Nacré, Noir Perla Nera, Gris Acier et Gris Platinium). Le toit noir est proposé en option. Pas de jantes inédites, mais des badges sur les ailes avant.

À l'intérieur, la planche de bord est habillée de TEP gris avec une sangle aux surpiqûres blanches. Des surpiqûres que l'on retrouve sur les sièges, avec une bande rouge en haut des dossiers. Des surtapis spécifiques sont ajoutés.

La C-Series est une série spéciale milieu de gamme, glissée entre les finitions Feel et Shine. Elle a en série l'accès et démarrage mains libres, la caméra de recul, la navigation ou encore le Pack Drive Assist, qui inclut : alerte attention conducteur, alerte risque de collision, feux de route automatiques, reconnaissance des panneaux de signalisation et régulateur de vitesse adaptatif.

La marque n'a pas encore dévoilé les prix, mais on sait que la C-Series existera avec la version hybride rechargeable. Les commandes seront ouvertes le 1er juin.